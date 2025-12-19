現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が19日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季タイトルを獲得した抑え、中継ぎ投手陣について語った。

パ・リーグは杉山（ソフトバンク）平良（西武）が31セーブ、セ・リーグはマルティネス（巨人）松山（中日）が46セーブで、両リーグともに2人の投手が最多セーブのタイトルを獲得した。

落合氏はその中でも、中日の松山に対し「途中離脱した中でね、よく追いついたなと思う」と讃えた。シーズン途中、両リーグトップの28セーブを挙げていた松山は、「上肢」のコンディショニング不良で7月4日に出場選手登録を抹消され、再登録は8月9日だった。

他の3投手に関しては「平良は来年ゆくゆくは先発やりたいって言っているんで、また先発に戻るんじゃないのかなと思う。杉山は日本シリーズで投げているところを見たけども立派な抑えですよ。マルティネスは（タイトルを）獲って当たり前というような感じ。4人、甲乙つけ難しっていうことじゃないですか」と。

最優秀中継ぎ投手はパ・リーグ松本（ソフトバンク・44HP）、セ・リーグ大勢（巨人・54HP）が獲得。「どっちも追随を許さずっていう感じで、ダントツで獲ったという感じですよね。役割分担をきちっと全うしたっていうことなんだろうと思います」と評した。