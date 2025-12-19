『ザワつく！大晦日』に豪華絢爛オールスター集結！天海祐希、竹内涼真、そして羽鳥慎一×玉川徹

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が豪華ゲストとともに2025年をしめくくる『ザワつく！大晦日』。

今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の「昭和歌謡ライブで！年越しSP」の豪華2本立てで放送される。

トーク＆クイズ＆ゲーム企画では、すでに『相棒season24 元日スペシャル』主演の水谷豊が妻・伊藤蘭とともに登場することが解禁されているなか、スタジオゲスト情報第2弾が到着。

劇場版『緊急取調室 THE FINAL』（12月26日公開）から、天海祐希・田中哲司・小日向文世・でんでん・塚地武雅が、そして、新年1月スタートの新ドラマ『再会』から竹内涼真・井上真央・瀬戸康史・渡辺大知が登場。

さらに、『羽鳥慎一モーニングショー』から羽鳥慎一・玉川徹の名コンビが駆けつける。

◆天海祐希率いるキントリ軍団襲来！

“キントリ軍団”が挑むのは、「軍団対抗！100万円を当てるな選手権」。

爆笑トークも満載で、でんでんは40年前に渋谷のある場所で一茂と遭遇したという秘蔵エピソードを暴露。そのとき、一茂は女性を連れていたとぶっちゃけて…。

驚く一茂とともに“あのときの真相”を検証していくと、どうやら一茂本人で間違いないことが発覚し、スタジオ大騒然だ。

◆新ドラマ『再会』軍団登場！

竹内涼真が1月スタートのドラマ『再会』で共演する井上真央、瀬戸康史、渡辺大知を率いて登場。「1位を当てるな選手権」でザワつくトリオと激突する。

竹内は2022年に『ザワつく！金曜日』にゲスト出演しており、そのときもメロメロになっていたちさ子。

以来、ファン度が増したようで、今回も登場するなり「大好き！“日本の宝”だと思っています！」とたたえるほど。また、今年ドラマに挑んでいる一茂が役柄へのアプローチ法について聞くと、竹内がユニークな役作りメソッドを明かし、これには共演陣も驚く。

一方、井上真央は「“ザワつく！”はけっこう拝見しています。ちさ子さんが詐欺にあった回とか、韓国のボトックスでカラス天狗になっちゃった回とか…」と、まさかの“ザワつく！ヘビーウォッチャー”であることを告白。

さらに、「一茂さんのお芝居がすごく好き。一度、ドラマや映画で共演してみたいなと思っていました」とまたしても驚きの発言を繰り出し、一茂が大喜びするひと幕も。

◆羽鳥慎一＆玉川徹、波乱の心理バトルぼっ発

おなじみ、『羽鳥慎一モーニングショー』で一茂、良純と共演する羽鳥、玉川も参戦。

2人がザワつくトリオとともに挑むのは、「心をひとつに！みんな揃って美味しいカルボナーラ選手権」だ。

日本全国から絶品のカルボナーラを3つ厳選。みんなで心をひとつにして1品を選択し、すべて揃えば全員で試食できるが、ひとりでも違っていたら食べられないという心理バトルだ。

はたして5人は心をひとつにすることができるのか？ 大波乱の心理戦が巻き起こる。

まさに超豪華オールスターが登場し大騒ぎを繰り広げる『ザワつく！大晦日』。解禁された豪華4組のほかにも、まだまだ驚きのゲストが…。続報に注目だ。