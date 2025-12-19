ドトールと「ポチャッコ」がクリスマス限定コラボテイクアウト限定でオリジナルコースターもらえるよ《12月25日まで》

ドトールコーヒーでは、2025年12月20日から25日まで、サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」とコラボしたクリスマスキャンペーンを開催します。

オリジナルコースターはテイクアウト限定

期間中、ケーキを購入すると「ポチャッコオリジナルピック」がもらえます。

ピックのデザインは2種類あり、どれが付いてくるかはお楽しみ。

また、テイクアウト限定企画も実施。

ケーキを3個以上テイクアウトで購入すると、ケーキ1個につき「ポチャッコ オリジナルコースター」が1枚もらえます。

コースターの絵柄は全部で3種類あり、ランダム配布となります。

さらに「ポチャッコ オリジナルコースター」の表面もしくは、「ポチャッコ オリジナルピック」の裏面に記載の二次元コードから「ポチャッコ オリジナルARフォトフレーム」を楽しむことができます。

アプリのダウンロードは不要。コースターから読み取ると、"デザインが動く"フォトフレームが、ケーキピックから読み取ると"静止画"のフォトフレームが現れます。

フレームのデザインはコースターとケーキピックそれぞれ3種類ずつ用意されているので、ポチャッコと一緒に思い出の瞬間をたくさん写真に残してみてはいかが。

なお、ARフォトフレーム使用可能期間は26年1月12日までです。

※価格はすべて税込です。

