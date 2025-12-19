駅伝強豪校・青山学院大学の主将で、岡山市出身の黒田朝日選手に、12月13日、1月の箱根駅伝に向けての意気込みをリモートでインタビューしました。語ってくれたのは、力強い「決意」です。

【画像を見る】黒田朝日選手（4年）と、だいぶ髪が短くなった弟の然選手（2年）

（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）

「4年間で最後の一番大きな大会。同期たちと一緒に優勝して終わりたい」

青山学院大学・陸上競技部エースで主将 黒田朝日選手

箱根駅伝3連覇を目指す、青山学院大学・陸上競技部エースで主将の、黒田朝日選手です。





箱根の花の2区では、2年生のときに区間賞。3年生のときには区間記録を上回ったスペシャリストですが、前回の箱根前のインタビューでは…。

（記者）

「区間記録への思いは？」



（青山学院大学3年・陸上競技部 黒田朝日選手）

「出せればラッキー。そのときの自分の100%を出すしかわからないので」



と、目標の明言はしませんでした。

箱根ラストラン「区間新を狙っていきたい」

しかし、今回は…。



（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）

「2区なら2年間走ってきてるんで、力を出せる区間かなと。区間新を狙っていきたい」



「気候条件がよければ区間新記録を」と、力強い言葉が出ました。実は箱根の2区、後半にかなりの登り坂があります。黒田選手は、青学の坂道タイムトライアルで6連覇を果たすほど、「登りに強い」のです。

（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）

「当分、破られないぐらいのタイムは出せたらいいな」



そして黒田選手の弟・然選手は、今回エントリーからは外れたものの、同じ青学の主力選手です。主将として、エースとしてチームを引っ張ってきた兄を近くで見てきました。

（青山学院大学2年・陸上競技部 黒田然選手）

「本当にキャプテンって凄く大変だと思うんですよね。箱根トップを狙うようなチームを1年間背負ってもらったので、苦労や努力がしっかり報われてほしいな」

「心の中では、朝日の給水ができたらいいかな」

「優勝は絶対条件かな」意気込み語る

そして、最後の箱根への意気込みは…



（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）

「優勝は絶対条件かな」



（記者）

「自分としても誰にも負けない走り？」



（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）

「負けるつもりはないです」「優勝に導ける走りをしたい」



黒田朝日選手は、箱根駅伝から1か月後の2月1日の別府大分毎日マラソンに出場予定で、そこでも優勝を目指したいと意気込んでいます。