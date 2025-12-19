「優勝は絶対条件かな」青山学院大駅伝エース黒田朝日選手 箱根ラストランへ「負けるつもりはないです」弟の然選手（青学2年）「苦労や努力がしっかり報われてほしい」【単独インタビュー】
駅伝強豪校・青山学院大学の主将で、岡山市出身の黒田朝日選手に、12月13日、1月の箱根駅伝に向けての意気込みをリモートでインタビューしました。語ってくれたのは、力強い「決意」です。
【画像を見る】黒田朝日選手（4年）と、だいぶ髪が短くなった弟の然選手（2年）
（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）
「4年間で最後の一番大きな大会。同期たちと一緒に優勝して終わりたい」
青山学院大学・陸上競技部エースで主将 黒田朝日選手
箱根駅伝3連覇を目指す、青山学院大学・陸上競技部エースで主将の、黒田朝日選手です。
（記者）
「区間記録への思いは？」
（青山学院大学3年・陸上競技部 黒田朝日選手）
「出せればラッキー。そのときの自分の100%を出すしかわからないので」
と、目標の明言はしませんでした。
箱根ラストラン「区間新を狙っていきたい」
しかし、今回は…。
（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）
「2区なら2年間走ってきてるんで、力を出せる区間かなと。区間新を狙っていきたい」
「気候条件がよければ区間新記録を」と、力強い言葉が出ました。実は箱根の2区、後半にかなりの登り坂があります。黒田選手は、青学の坂道タイムトライアルで6連覇を果たすほど、「登りに強い」のです。
（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）
「当分、破られないぐらいのタイムは出せたらいいな」
そして黒田選手の弟・然選手は、今回エントリーからは外れたものの、同じ青学の主力選手です。主将として、エースとしてチームを引っ張ってきた兄を近くで見てきました。
（青山学院大学2年・陸上競技部 黒田然選手）
「本当にキャプテンって凄く大変だと思うんですよね。箱根トップを狙うようなチームを1年間背負ってもらったので、苦労や努力がしっかり報われてほしいな」
「心の中では、朝日の給水ができたらいいかな」
「優勝は絶対条件かな」意気込み語る
そして、最後の箱根への意気込みは…
（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）
「優勝は絶対条件かな」
（記者）
「自分としても誰にも負けない走り？」
（青山学院大学4年・陸上競技部主将 黒田朝日選手）
「負けるつもりはないです」「優勝に導ける走りをしたい」
黒田朝日選手は、箱根駅伝から1か月後の2月1日の別府大分毎日マラソンに出場予定で、そこでも優勝を目指したいと意気込んでいます。