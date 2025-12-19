MLB公式は12月16日、ロサンゼルス・エンゼルス時代の大谷翔平（31）が2018年にルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞したシーズンを振り返る投稿を公開した。投打二刀流としてメジャーリーグに挑戦したルーキーイヤーの活躍を紹介し、その特別なシーズンに改めて注目が集まっている。

公開された画像には、エンゼルスのユニホームに身を包んだ大谷が、投手としてマウンドに立つ姿と、打者として構える姿が並んで写し出されている。ルーキーとは思えない落ち着いた表情と力強いフォームが印象的で、二刀流としての完成度の高さと、唯一無二の存在感を改めて印象づけている。当時から特別だった才能が、現在の姿へと確実につながっていることを実感させる一枚だ。

【画像】2018年ルーキー・オブ・ザ・イヤーの大谷（画像はMLB公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「エンゼルスあっての今の大谷翔平選手。どっちも必要だったよ エンゼルスのわちゃわちゃした悪ガキのショウイも大好き」「It’s time to be totally smart!」「Our glorious king is all grown up」といった声が寄せられている。