²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ï¡Ö°ã·û¡×¡¡Î©Ë¡¼êÂ³¤¤Ë½ÅÂç¤ÊàìáÓ¡¡·ûË¡Ë¡ÄîÈ½·è¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë·ûË¡Ë¡Äî¤Ï19Æü¡¢º£Ç¯1·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©Ë¡¼êÂ³¤¤Ë¸²Ãø¤Ç½ÅÂç¤ÊàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°ã·û¡×¤È¤¹¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç°ã·û¿³ºº¤Ê¤É¤Î¿¦Ì³¤òÃ´¤¦»ÊË¡±¡ÂçË¡´±¤Î¤¦¤Á3¿Í¤ÏÆ±Æü¡¢Æ±È½·è¤ËÆ±°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢È½·è¤Î¹çË¡À¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤¿¡£
·ûË¡Ë¡Äî¤ÇÈ½·è¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¡£²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¡¢É¾µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂçË¡´±¤Î¿Í¿ô¤¬10¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ã·ûÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9¿Í¤ÎÂçË¡´±¤ÎÆ±°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¡¢°ã·û¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½·è¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçË¡´±¤Î¿Í»öÆ±°Õ¸¢°Æ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¿äµó¤µ¤ì¤¿7¿ÍÁ´°÷¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ÎÂçË¡´±¤Ï8¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
·ûË¡Ë¡Äî¤Ï¡¢²þÀµË¡¤ÎÎ©Ë¡¼êÂ³¤¤Ë¤Ï¸²Ãø¤Ç½ÅÂç¤ÊàìáÓ¤¬¤¢¤ê¡¢·ûË¡¤¬Äê¤á¤ëÀµÅö¤ÊÎ©Ë¡¼êÂ³¤¤ËÈ¿¤¹¤ë¾å¤Ë¡¢¸¢ÎÏÊ¬Î©¤Î¸¶Â§¤Ë¤â°ãÈ¿¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â·ûË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£È½·è¤Î¸ø¹ðÆü¤«¤é¸úÎÏ¤ò¼º¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï5¿Í¤ÎÂçË¡´±¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ðÌ¾¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤3¿Í¤ÎÂçË¡´±¤Ï¸ø³«Ë¡Î§°Õ¸«½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºßºßÇ¤Ãæ¤ÎÂçË¡´±¤Î¿Í¿ô¤¬·ûË¡Ë¡Äî¤ÎÀ®Î©¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î½ðÌ¾¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿È½·è¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓÄ¹½ç¡¢ÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
·ûË¡Ë¡Äî¤ÇÈ½·è¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯½é¤á¤Æ¡£²þÀµ·ûË¡ÁÊ¾ÙË¡¤Ç¤Ï¡¢É¾µÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÂçË¡´±¤Î¿Í¿ô¤¬10¿Í¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢°ã·ûÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9¿Í¤ÎÂçË¡´±¤ÎÆ±°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¡¢°ã·û¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ëÉ½·è¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂçË¡´±¤Î¿Í»öÆ±°Õ¸¢°Æ¤ÎÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¿äµó¤µ¤ì¤¿7¿ÍÁ´°÷¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤º¡¢ºßÇ¤Ãæ¤ÎÂçË¡´±¤Ï8¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ï5¿Í¤ÎÂçË¡´±¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢½ðÌ¾¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤3¿Í¤ÎÂçË¡´±¤Ï¸ø³«Ë¡Î§°Õ¸«½ñ¤òÈ¯É½¤·¡¢¸½ºßºßÇ¤Ãæ¤ÎÂçË¡´±¤Î¿Í¿ô¤¬·ûË¡Ë¡Äî¤ÎÀ®Î©¤ËÉ¬Í×¤Ê¿ô¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢5¿Í¤Î½ðÌ¾¤ÇºîÀ®¤µ¤ì¤¿È½·è¤ÏÌµ¸ú¤À¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡ÊÎÓÄ¹½ç¡¢ÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë