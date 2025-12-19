ÆÃµÞ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¤ÎÀèÆ¬¼Ö¡¢ÂæËÌ±Ø¤ÇÅ¸¼¨¡¡ÂæÏÑÅ´Æ»¤ÈÅìÉð¤Î¶¨Äê10¼þÇ¯¤Ç
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑÅ´Ï©¡ÊÂæÅ´¡Ë¤ÈÅìÉðÅ´Æ»¤Ï18Æü¡¢ÂæËÌ±Ø¤Ç2015Ç¯¤ËÄù·ë¤·¤¿Í§¹¥¶¨Äê¤Î10¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¼°Åµ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÂæÅ´¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö»ö¶È¤Îµ»½Ñ¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¡¢Å´Æ»Ê¸²½¤äµ»½Ñ¤ÎÅÁ¾µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¼°Åµ¤Ë¤ÏÄÄÀ¤³®¡Ê¤Á¤ó¤»¤¤¤¬¤¤¡Ë¸òÄÌÉôÄ¹¡Ê¸òÄÌÁê¡Ë¤äÅìÉð¤Îº¬ÄÅ²ÅÀ¡²ñÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÅìÉð¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤âÁê¸ß¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¸òÎ®¿Í¸ý¤ÎÂ¥¿Ê¤äÅ´Æ»»º¶ÈÊ¸²½°ä»º¤ÎÊÝÂ¸¡¢³èÍÑ¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÏ¢·È¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤¿¡£
¶¨ÄêÄù·ë10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÂæËÌ±ØÅìÌç¹¾ì¤Ë¤ÏÅìÉðÆÃµÞ¡ÖÆü¸÷·Ø¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿100·ÏÅÅ¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬¡¢ÍèÇ¯12·î18Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæÅ´¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ÎÍ§¾ð¤¬¿¼¤¯·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Å´Æ»´Ñ¸÷Ê¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Å¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê¸ßË¬Ìä¤òÂ¥¤·¡¢ÂæÆü¤ÎÅ´Æ»Î¹¹Ô¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ê²«¹ª雯¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
