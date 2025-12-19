横浜大洋（現DeNA）で活躍した野球解説者の高木豊氏（67）が12月15日、自身のYouTubeチャンネルを更新。2025年の現役ドラフトで移籍した選手の中から「化ける可能性が高い存在」として、阪神から千葉ロッテマリーンズへ移籍した井上広大（24）の名前を挙げた。

動画では、高木がMCの中川絵美里（30）とともに、現役ドラフトの注目選手を解説。井上については「阪神では出る幕がない」と言及し、ロッテのチームカラーが長打力復活の鍵になると分析した。「環境に慣れるのが下手」「環境に慣れてくると、俺はこの子は化ける」と評価し、新天地での飛躍に強い期待を寄せている。阪神時代はプレッシャーの大きさに触れつつ、環境が変わることで本来の豪快さを取り戻す可能性を示している。

【画像】井上について語る高木（画像は高木豊公式YouTubeより引用）

この動画には、YouTubeユーザーから「井上は入団した時からの期待していた大砲、ロッテでホントに華咲かせてほしい！！」「井上はセ・リーグのチームで阪神をギャフンと言わせてほしかったんだけどな」「井上は高校時代から応援していて、やっと1軍に出て来て、だったので、ロッテに行って活躍して欲しい」「井上はやるんじゃないすかね」といったコメントが寄せられ、新天地での活躍を待ち望む声が広がっている。