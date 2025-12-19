「２年連続大阪ダービー」百年構想リーグ、開幕戦で注目カードずらり「金Jで長崎と広島」「痺れる」の声
Jリーグは12月19日、秋春制が導入される2026-27シーズンへの移行期間に開催される『百年構想リーグ』の地域リーグラウンドの各節対戦カードを発表した。
J１大会のEAST（東地区）では、開幕節で王者・鹿島アントラーズがFC東京と対戦し、昇格組のジェフユナイテッド千葉は浦和レッズと相まみえる。WEST（西地区）では、ガンバ大阪とセレッソ大阪が激突。2025シーズンに続き、大阪ダービーが実現した。
Jリーグの公式Xで各カテゴリーの開幕カードが公表されると、SNSでは「２年連続大阪ダービー開幕」「WESTの開幕は比較的グループ内での近場同士？」「金Jで長崎と広島」「激アツ展開すぎるわ」「ACLE勢は先に金J開幕戦確定か」「川崎の開幕戦は柏」「痺れる」などの声があがった。
26年２月から６月にかけて実施される百年構想リーグは、まず、地域リーグラウンドを行ない、その後にプレーオフラウンドへ進む二段階形式。地域リーグラウンド終了後には、各グループで同順位のクラブ同士がホーム＆アウェーで順位決定戦を行ない、引き分けの場合はPK戦で勝敗を決める。
なお、同大会で昇降格はなく、J１百年構想リーグの優勝クラブには2026-27シーズンのアジア・チャンピオンズリーグエリートへの出場権が付与される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】『百年構想リーグ』地域リーグラウンドの開幕節カードが決定！
