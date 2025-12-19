有吉弘行が12月19日の朝、Instagramを更新。《出川さんと野球してきたよ》とつづり、2枚の写真を公開した。

1枚めは、神宮球場のグラウンドでユニホームを着た芸人たちの集合写真。2枚めは、ピッチャーの有吉がマウンドからバッターにボールを投げているものだ。球場のオーロラビジョンには『芸能界オールスター草野球2026』のロゴが映し出されている。

「『芸能界オールスター草野球』は、テレビ東京で年に1度、放送されているバラエティ番組で、今回で5回め。出川哲郎さん率いる『テツローズ』が、毎年、異なるチームと対戦します。

今回の相手は有吉さん率いる『アリヨシズ』で、1月4日に放送予定です」（芸能担当記者）

「テツローズ」のメンバーは、出川、キャイ〜ンのウド鈴木、狩野英孝、ネプチューンの堀内健、ずんの飯尾和樹とやす、三四郎の小宮浩信、ロッチの中岡創一、イワイガワの岩井ジョニ男。

対する「アリヨシズ」は、有吉、アンガールズの田中卓志、平成ノブシコブシの吉村崇、ビビる大木、とにかく明るい安村、アンタッチャブルの山崎弘也、タイムマシーン3号の山本浩司と関太、アルコ＆ピースの平子祐希と酒井健太。そして、車椅子に乗った東京ダイナマイト・ハチミツ二郎の姿もある。

テレビ東京の公式Xでも、12月19日、有吉と同じ集合写真を投稿して番組を宣伝しているが、そのポストにはこんなリプライも。

《いや〜今年は無いと思っていましたよ!正直。テレ東はやっぱりすごいよね、でもあの方が居ないのが残念です、でもありがとう》

《うっっっ、、、中居くん》

など、中居正広の不在を悲しむ声がみられたのだ。

中居は2023年12月と、2024年12月放送の『芸能界オールスター草野球』に出演。2大会連続でサヨナラタイムリーを放つなど、活躍をみせていたのだが……。

「中居さんの女性トラブルが報じられたのが2024年12月。その後、レギュラー番組を次々と降板し、2025年1月には芸能界を引退しています。

結果として、2024年12月30日に放送された『芸能界オールスター草野球』が、最後の地上波テレビ出演となったのです」（前出・芸能担当記者）

「サヨナラ」を打ったテレビ番組の出演が本当の“サヨナラ”になるとは、なんとも皮肉な結果にーー。