19日、新潟市中央区の商業施設で長座布団カバーや洗剤など7点を盗み、捕まえようとした警備員に暴行をした事後強盗の疑いで56歳の男が現行犯逮捕されました。



警察によりますと新潟市東区に住む会社員の男(56)は19日午前11時半ごろ、新潟市中央区の商業施設で販売価格合計3900円相当の長座布団カバーや洗剤など7点を盗み、捕まえようとした警備員の70代男性の胸を押して突き倒すなどの暴行を加えた疑いが持たれています。警備員の男性にケガはありません。



被害関係者からの110番通報があり発覚。警察の調べに対し「間違いありません」と容疑を認めています。警察が動機を調べています。