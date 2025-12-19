「一生のうちに日本一になれることはほぼ無い」鹿児島市星峯西小学校の金管バンド部が全国大会でグランプリ
金管バンドの全国大会で鹿児島市の小学校が快挙です。星峯西小学校の金管バンド部が県勢として初めてグランプリに輝きました。
グランプリを記念して、19日はミニコンサートが開かれ、全国大会で演奏した曲などを披露しました。
美しい音色を奏でる金管バンド。
鹿児島市の星峯西小学校の金管バンド部は、12月7日に行われた全日本小学生金管バンド選手権で、県勢で初めてグランプリに輝きました。
（訪れた人）
「素敵な音色でよかった。感動した。今まで聴いたことのないような音色でよかった」
（訪れた人）
「まさか、グランプリをもらえると思っていないからとっても嬉しかった」
（訪れた人）
「楽器経験者ではないが聴くたびに感動して凄くうれしかった」
全国大会に向け努力を重ねてきたというメンバー。初めてのグランプリに。
（星峯西小学校・金管バンド部・林穂ノ香部長）
「今までみんなで練習してきてその結果が出せたからよかった。地道な練習を続けてきたから賞が取れたと思う」
（星峯西小学校・相原尚典教諭）
「一生のうちに日本一になれることはほぼ無い。それを6年間の間に経験できた小学生は、この先も音楽を愛好して楽しい部分も苦しい部分も知ったうえでいい音楽家になってくれると思う」
星峯西小学校の金管バンド部は2026年3月に学校で定期演奏会を開くということです。