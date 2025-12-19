Ä¹½£ÎÏ¤¬¡ÈÂçÊª¡É¤ÈÂÐÀï¡©¥«¡¼¥Æ¥óÁê¼ê¤Ë¡Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤â¡¢»î¹çÃæ¡Ê¤Ä¤±¤ª¤Ãæ¡Ë¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÇú¿ç
¡¡¡ÖÂçÊªÀö¤¤¤ò¤¹¤ëÂçÊªÂåÉ½¤È¤·¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤½¤¦¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È³×Ì¿Àï»Î¡É¤³¤ÈÄ¹½£ÎÏ¤µ¤ó¡£²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢°áÎÁÍÑÉºÇòºÞ¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿¡¼PRO Ê´Ëö¡×¤Î¿·WEBÆ°²è¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡ÖÂçÊª¤¬ÂçÊªÀö¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×ÊÓ¡ÊÌó60ÉÃ¡Ë¤ò¡¢12·î19Æü¤è¤êÄ¹½£¤µ¤ó¤Î¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ±ø¤ì¤¬ÃßÀÑ¤·¤¿¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¡×¡£Ç¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¥«¡¼¥Æ¥ó¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÂçÊªÉÛÎà¡×¤ÎÀöÂõ¤ËÄ©¤àÄ¹½£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤«¤Ä¹ë²÷¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡30Ê¬¤Ä¤±¤ª¤°ìËÜ¾¡Éé¡ª¥«¡¼¥Æ¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡¡Æ°²è¤Ï¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤¬¡ÖÇ¯Ëö¤ÎÂç¤½¤¦¤¸¤Ë¤Î¤¾¤àÂçÊªÅÐ¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¶¦¤Ëñ¥ÁÖ¤È¸½¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤¬¥«¡¼¥Æ¥ó¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤È¤±¤è¡ª¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Î×ÀïÂÖÀª¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ï¥¤¥¿¡¼PRO Ê´Ëö¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡¢¡ÖÊ´Ëö¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¡×¡Ö¤¶¤Ö¡¼¤ó¤È¤Ä¤±¤Æ¡×¡ÖÌó30Ê¬¤Ä¤±¤ª¤¤¹¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤Èµ»¡Ê»ÈÍÑÊýË¡¡Ë¤òÅ¸³«¡£¡Ö30Ê¬ÂÔ¤Ä¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤À¤¾¡£ÂçÊª¤À¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡²èÌÌ¤¬Áá²ó¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ÆµïÌ²¤ê¤ò¤¹¤ëÄ¹½£¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ä¤±¤ª¤¸å¤Î±ø¤ì¿å¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¦¤ª¡É¤ª¡É¤ª¡É¤ª¡É¡£¤¹¤´¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È³ÐÀÃ¡£¡Ö²«¤Ð¤ß¤â¹õ¤º¤ß¤âÍî¤Á¤Æ¤ë¤¾¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö±ø¤ì¤â¥Ë¥ª¥¤¤â¡¢Èô¤Ö¤¾¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡»£±Æ»þ¤Ë¤¦¤È¤¦¤È¡©³×Ì¿Àï»Î¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤Ö¤ê¤Ï·òºß
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤â¡¢Ä¹½£¤µ¤ó¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤Ö¤ê¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ü¤á¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤ÇÄ©¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÂè°ìÀ¼¤«¤é¥¥ì¤Î¤¢¤ëÈ¯À¼¤ÇNGÃÎ¤é¤º¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤«¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤É¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¼«¤é¸½¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍ½Äê¤è¤ê3»þ´Ö¤âÁá¤¯»£±Æ¤ò½ªÎ»¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÌó30Ê¬¿²¤ÆÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¡ÖËÜÅö¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ë¤¦¤È¤¦¤È¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÌ²¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤Î´Î¤Ã¶Ì¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡ª¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
休憩中には、ハウススタジオのテレビで番組を鑑賞し、現場全体をほっこりムードに変えてしまうなど、強さと愛らしさを兼ね備えた長州さんの魅力が詰まった撮影となりました。