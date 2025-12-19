³ÚÅ·¡¦Ã¤¸Ê¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¤Î²ÄÇ½À¤òÊóÆ»
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³»þÊó¤Ï19Æü¡¢¥×¥íÌîµå¡¦ÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÎÃ¤¸ÊÎÃ²ð³°Ìî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©Àï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡ÖÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¸½Ìò¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡ÊCPBL¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖºòÇ¯¤ÎWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸Ê¤¬¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ø¤Î°ÕÍß¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Ã¤¸Ê¤¬CPBL¤ËÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤¬Ê£¿ô¤ÎµåÃÄ¤Ë´ó¤»¤é¤ì¡¢É¾²Áºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ã¤¸Ê¤È¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¼¡¤ÏÂæÏÑ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤·¤«¤âÂÇ·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Åêµå¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢12¤ÎÆüËÜÂÐÂæÏÑÀï¤Î»î¹çÁ°¡¢Ã¤¸Ê¤Ï¡Ö¡ÊÂæÏÑ¤Ë¡ËÉé¤±¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Å¾¸þ¤¹¤ë¡×¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£º£Ç¯11·î¤ËÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌîÃ«¡Ë