「政令市ワーストの渋滞都市」と言われる熊本市で交通渋滞解消へ向けて期待されるのが西環状道路です。新しい区間が開通して19日で2か月。国と熊本市が検証結果を発表しました。



■熊本市・大西一史市長

「効果がより強く出ているなと私は受け止めている」



大西市長が効果を強調した熊本西環状道路は、2025年10月に西区の花園インターから池上、熊本駅インターまでの約4.6キロが開通しました。





期待される効果の一つが「国道3号の渋滞緩和」です。国土交通省と熊本市は19日、開通前後に行った調査の結果を発表しました。平日朝のピーク時で、渋滞が1.2キロに及んでいた浄行寺交差点は、西環状道路の新区間の開通により車が分散したことで150メートルまで減少したとしています。





またETCなどのデータを分析した国交省の検証によると、渋滞区間の平均速度が向上し、時間短縮の効果もみられるといいます。さらに国道3号では、山室交差点で午前7時から午後7時までの交通量が約2500台減少。一方、1日約4600台減少すると試算していた中心部の水道町交差点では、減少は約1400台にとどまったということです。



渋滞緩和に向けて一定の効果が出ているという西環状道路について、熊本市は1年後をめどに交通量の再調査を行う方針です。