インスタグラムで対面報告

柔 道女子で五輪2大会連続の金メダルを獲得した谷亮子さんが、自身のインスタグラムを更新。米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手と対面を報告し、人柄や体格についての驚きを綴っている。

投稿では「第55回 日本プロスポーツ大賞」の表彰式とパーティー参加を報告。大賞を受賞した山本と並んだ1枚を添え、紺色のスリーピーススーツをスタイリッシュに着こなした山本の隣で穏やかな笑みを浮かべた。

侍ジャパンでも活躍した谷佳知氏を夫に持つ谷さん。178センチの山本について「野球選手は大柄な選手が多いイメージを持っていました」とした上で、実際に対面して「先入観が吹き飛びました」と告白。「あの体のどこから世界を魅了する顕在能力があふれ、潜在能力が秘められているのでしょう。そう感じたのは私だけではないかもしれません」と感銘を受けた様子を伝えた。

山本は、今季レギュラーシーズンで12勝8敗、防御率2.49をマーク。ワールドシリーズ（WS）では3勝を挙げ、堂々のMVPに輝いた。2026年シーズンに向けて谷さんは「更なる成長を誓う由伸選手！」「その勇姿を応援に行きたい」とエールを送っている。



（THE ANSWER編集部）