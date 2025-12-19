ロッテは19日、TOHOシネマズららぽーと船橋で千葉ロッテマリーンズドキュメンタリー映画「MARINES DOCUMENTARY 2025 すべての敗れざる者たちへ」の舞台挨拶を行い、澤田圭佑投手、高野脩汰投手、廣池康志郎投手が登壇したことを発表した。

集まった総勢約370名のファンを前に、今回のドキュメンタリー映画についてトークショーが実施。

▼ 澤田圭佑投手コメント

「たくさんのファンの前に出たのは久しぶりだったので楽しかったです。来年はファンの皆さんに良い思いをしてもらえるように頑張りたいと思います」

▼ 高野脩汰投手コメント

「今年は最下位で試合を見に来てもらった人には見ごたえが少なかったかもしれないですが、映画ではその裏側や選手一人一人の苦悩や素直な感情が出ているので、そこに注目して見てほしいです」

▼ 廣池康志郎投手コメント

「まさか人生で映画の舞台挨拶に出ると思ってなかったので緊張しました。今年は良い順位ではなかったですが、映画は来年に繋がるようなことも描かれているので、そういうところにも注目してほしいです」