Photo: Shutterstock.com

「公式のカスタマーサポート番号、教えて？」

最近は、こういうことをGoogleで検索するのではなく、AIに聞く人が増えましたよね。 私も2回やったことがありますが、2回とも間違った番号でした。幸い「お間違いのようですよ」と言われて終わりましたが、もしも、そのAIが出してきた答えが詐欺師による罠の電話番号だったら？

実は今、そんな事態が現実になりつつあります。

詐欺師の新しい狩り場は「AI」

AIセキュリティ企業のAurascapeが公開したレポートによると、詐欺師たちはすでに、AIチャットボットの回答そのものを狙った新しい手口を使い始めているそうです。

これまで詐欺師たちは、Google検索に偽のサポート番号を紛れ込ませてきました。しかし昨今は、PerplexityやGoogleのAI Overviewsといったサービスが、「公式情報」として詐欺電話番号を表示するケースが確認されているんです。

電話をかけても本物のサポートにはつながりません。相手は詐欺師です。

AIはだまされているわけじゃない

ちなみに、AIそのものがハッキングされたわけではありません。

詐欺師が狙っているのは、AIが答えを探しに行く「ネット上の情報」。

例えば、政府機関（.gov）や大学（.edu）といった信頼できそうなサイトに偽情報を仕込んだり、YouTubeやYelpといった投稿型サイトのレビューや説明文に「○○ カスタマーサポート 電話番号」といった、検索されそうな言葉と一緒に詐欺番号を書き込むのだそうです。

AI版SEO対策が必要

また、詐欺師はAIが好む形式を活用しているそうです。 例えばこんな感じ。

Q&A形式箇条書き短く、断定的な表現

こうすることで、AIに選ばれ、要約され、「答え」として表示されるようになるから。いわゆる、AI版のSEO。

Aurascapeのテストでは、AIが航空会社の予約番号として詐欺番号を提示するケースが確認されたし、 GoogleのAI Overviewsでも、同様の結果が出たそうです。

最近は番号を伝えないようにしている

とはいえ、AI企業だって対策していないわけではありません。 最近は「公式を確認してください」などといって具体的な番号を表示しない方向にシフトしているみたい。

検索するのが面倒くさいからAIに色々聞きたいのに〜、と思いますが、詐欺に引っかかるより遥かにマシです。

というわけで、電話番号やダウンロードリンク、個人情報に関わる内容、またお金に関する内容はAIではなく、公式サイトをチェックすることにしましょう。

AIに誘導されて詐欺にあったとしても、AI企業を責めることもできないと思いますし。