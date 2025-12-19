¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥«¥Ö¥¹Æþ¤ê¹ç°Õ¤ÎÁ°DeNA¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤È¤ÎàÅÁÀâá¤ò¸ÅÁã£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤¬²ó¸Ü
¡¡Á°£Ä£å£Î£Á¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤Î£Í£Ì£ÂÉüµ¢¤ò¸ÅÁã¤Î£Î£Ù¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á¤ò¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ö¥¹¤È£±Ç¯Áí³Û£±£²£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£¹£¶£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤È£±£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¹Æü¡Ë¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï¡Ö¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡Ê£Ç£Í¡Ë¤«¤é¡ØÄ¶ÍË¾³ô¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢£²£°£±£¶Ç¯£¸·î£±£³Æü¤Ë¥ì¥¤¥ºÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç£¶Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤È£²¿Í¤È¤â£Í£Ì£Â½éÂÇÀÊ¤ÇÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Î¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¤Ï¡ÖÈà¤é¤Ï¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤³¤Ç¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬£Î£Ù¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤ò·Ð¤Æ£²£°Ç¯¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÂÇ·â¤¬³«´ã¤¹¤ë¤È£²£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤ò£³ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¡£ºòµ¨¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï±¦¥Ò¥¶¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢½Ð¾ì£¶£µ»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£±ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ï¡Ö£³£´ºÐ¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢²áµî£µÇ¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç³èÌö¤·¡¢Æ±¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÂÇ¼Ô¤Î°ì¿Í¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡££²£°Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤ÏÄ¹ÂÇÎ¨¤¬£¶³ä°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤¬£³¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï£Î£Ð£ÂºÇÂ¿µÏ¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢£²£²Æü¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë£Í£Ì£Â¥Á¡¼¥à¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¡¢Â¼¾å½¡Î´¡Ê£²¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£