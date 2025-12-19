¡Ú¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ°ìÍ÷¡Û¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ä°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ù¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÅÁ¤ï¤êÊý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×°Ê³°¤Î¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÅÁ¤¨¤ëºÝ¤Ë¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤äÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
·Á¼°Ä¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¤Ä¤«¤¨¤ëÉ½¸½¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¡û´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²áÅÙ¤Ë¹Å¤¹¤®¤Ê¤¤¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ë¤ä¤ªÎé¾õ¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤Ä¤«¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤è¤ê¤âÃúÇ«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÅ¬¤·¤¿É½¸½¤Ç¤¹¡£
¡û¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î»Ù¤¨¤ä¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´Þ¤ó¤À¡¢´¶¼Õ¤È¸¬µõ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£À®²Ì¤ä¿ÊÄ½¤òÊó¹ð¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÌµ»ö´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤«¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤â¼«Á³¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡¿½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÎ¨Ä¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÊØÍø¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¼Â´¶¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤òÌä¤ï¤º¤Ä¤«¤¤¤ä¤¹¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡û¤´ÇÛÎ¸¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
Áê¼ê¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤ËÅ¬¤·¤¿É½¸½¤Ç¤¹¡£²ñµÄ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤ä¶ÈÌ³¾å¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¿´¸¯¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ä¤«¤¦¤È¡¢·É°Õ¤äÀ¿°Õ¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¤ª¿´¸¯¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
Áê¼ê¤Î¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤ª¸«Éñ¤¤¤äº¹¤·Æþ¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤»×¤¤¤ä¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤´¿ÔÎÏ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹
Áê¼ê¤ÎÅØÎÏ¤äÆ¯¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤Þ¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ä¤«¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´°Î»»þ¤ä¡¢Âç¤¤Ê»Å»ö¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¿¼¤¯Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¤ªÎÏÅº¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¶¨ÎÏ¤ä»Ù±ç¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ò¡¢ÃúÇ«¤«¤ÄÀ¿¼Â¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÉÊ¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤âÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Áê¼ê¤Ø¤Î¤ªÎé¤È¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¹¬¿Ó¤Ç¤¹
¡Ö¹¬¿Ó(¤³¤¦¤¸¤ó)¤Ç¤¹¡×¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡ÖÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¡¢Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£Ã±ÆÈ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅº¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤è¤êÃúÇ«¤Ë¡¢¤«¤Ä¸¬µõ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤ª´ê¤¤¤ä´üÂÔ¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯ÊäÂ¤¹¤ë·Á¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê°ÍÍêÉ½¸½¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¾ìÌÌ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×¤ÏÊ¸¾Ï¸ì¤È¤·¤Æ¤ÎÀ³Ê¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢¸ýÆ¬¤è¤ê¤â¥á¡¼¥ë¤äÊ¸½ñ¤ÇÍÑ¤¤¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ªÎé¤ò¤è¤êÃúÇ«¤ËÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢ÌÜ¾å¤ÎÁê¼ê¡¦¼è°úÀè¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢É½¸½¤ËÉÊ¤òÅº¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¡¦¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ú¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»È¤¨¤ëÊØÍø¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹
¤«¤·¤³¤Þ¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤äÆ±Î½¡¢²ÈÂ²¤Ê¤É¡¢µ÷Î¥¤Î¶á¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢·ø¤¹¤®¤Ê¤¤É½¸½¤Î¤Û¤¦¤¬µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!
¤â¤Ã¤È¤â´ðËÜÅª¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Ã»¤¯¤Æ¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¸ýÆ¬¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤É½¸½¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸ìÈø¤Ë¡Ö!¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤è¤ê¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ç¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤Ë¡£
¡û½õ¤«¤Ã¤¿¡¿½õ¤«¤Ã¤¿¤è
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬µß¤ï¤ì¤¿¡¢³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£¼Â´¶¤¬¤³¤â¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤è¤ê¤â¶ñÂÎÅª¤Ê´¶¼Õ¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡û´¶¼Õ¤Ç¤¹
¤ä¤ä¤¯¤À¤±¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ç¡¢Æ±Î½¤ä¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·Ú¤¹¤®¤ë°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¤äSNS¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûµß¤ï¤ì¤¿
¾¯¤·´¶¾ð´ó¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤É½¸½¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾õ¶·¤«¤é°ú¤¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬ÅÁ¤ï¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¡ÖÌò¤ËÎ©¤Æ¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¡£
¡û¤ª¤«¤²¤Ç¡»¡»¤Ç¤¤¿
·ë²Ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿´¶¼ÕÉ½¸½¡£¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´¶¼Õ¤ÎÍýÍ³¤¬¼«Á³¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ûµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿
Áê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹É½¸½¡£¤ä¤µ¤·¤µ¤äÇÛÎ¸¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¤¢¤¿¤¿¤«¤¯ÊÝ¤Á¤¿¤¤¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤È¤¤ËÊØÍø¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ
¤è¤êÃúÇ«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹
¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Öº£¤µ¤éÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤á¤é¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç°õ¾Ý¤¬ÏÂ¤é¤®¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¿°Õ¤âÁê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÈó¤òÇ§¤á¤Ä¤ÄÀ¿°Õ¤ò¼¨¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ë¤äÊ¸½ñ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤ªÅÁ¤¨¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬
´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢À¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£Î¨Ä¾¤ÊÉ½¸½¤¬Áê¼ê¤Ë¿¿Ùõ¤Êµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤Ä¤«¤¤¤ä¤¹¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¡£
¡ûº£¤µ¤é¤Ê¤¬¤é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬
¹µ¤¨¤á¤ÊÉ½¸½¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò´Þ¤ó¤À¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤µ¤È¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²áÅÙ¤Ë¶¯Ä´¤»¤º¡¢¼«Á³¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¤º¤Ã¤È¤ªÎé¤ò¤¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
¿Æ¤·¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¸À¤¤²ó¤·¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÅÁ¤¨¤½¤Ó¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¤¤Þ¤º¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤¤¤È¤¤ä¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ëÁê¼ê¤Ø¤Î¤ªÎé¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤ÈÇÛÎ¸
Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¥·¡¼¥ó¤ÇÇÛÎ¸¤¹¤ëÅÀ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÅÁ¤¨¤ë¡ÖÆâÍÆ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡ÖÅÁ¤¨Êý¡×¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤ä¥·¡¼¥ó¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥Ê¡¼¤ä¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢¸ÀÍÕ¤Î¡ÖÃúÇ«¤µ¡×¤È¡Ö²¹ÅÙ´¶¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë·Á¼°Ä¥¤Ã¤¿¸À¤¤²ó¤·¤Ï·ø¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ä¤¹¤¯¡¢È¿ÂÐ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ºÎé¤Ë¼õ¤±¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤´ÂÐ±þ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ä¡Ö¤´¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é·É°Õ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÉ½¸½¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÃúÇ«¤µ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÊÝ¤Ä¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ûÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ø
Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢·ø¶ì¤·¤¹¤®¤ëÉ½¸½¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´¶¾ð¤òÁÇÄ¾¤Ë¤Î¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ç¤¹¡£¾þ¤ê¤¹¤®¤º¡¢Î¨Ä¾¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡û²ÈÂ²¡¦¿ÆÀÌ¤Ë
²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·¾È¤ì¤¯¤µ¤¯´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿È¶á¤Ê´Ø·¸¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁÇÄ¾¤Ê¸ÀÍÕ¤Çµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢´¶¼Õ¤Èº£¸å¤Î´Ø·¸À¤ò°Õ¼±¤·¤¿É½¸½¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ËÂç¤²¤µ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤è¤ê¤â¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢Áê¼ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤±¤è¤¦
µ¤»ý¤Á¤Ï¾þ¤é¤º¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ!
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¸ÀÍÕ¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Áê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤ë°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤ªÎé¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï±óÎ¸¤·¤¹¤®¤º¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤äÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ï¼«Á³¤È¿¼¤Þ¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â¤è¤ê±ß³ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÃ¯¤«¤Ø¡Ö¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¡×¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿É½¸½¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
