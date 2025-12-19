エディオンは、プライベートブランド「e angle」より、ふくらはぎや腕に巻いて使えるエアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」を2025年12月18日（木）に発売しました。カラーはグレーとネイビーの2色。実売価格は5480円（税込）。

エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」（グレー、ネイビー）

記事のポイント 巻くだけでポンプが心地よく加圧してくれるエアリフレッシャー。充電式なので、コードを気にせず自由な姿勢で使えます。手軽に試せるシングルタイプですが、気に入ったら2つ購入して両足・両腕を一気にリフレッシュするのもオススメ。

本製品は、ふくらはぎや足、手・腕に巻くだけで、心地よい加圧により手軽にリフレッシュすることができるアイテム。最大100kPaの強力なポンプ圧を搭載し、弱・中・強の3段階の調整がワンボタンでできるシンプルな操作性が特徴です。

約10分で自動停止するタイマー機能を搭載。リラックスしたままうっかり寝てしまっても、使いすぎによる身体への負担を抑えることができ、安心して利用できます。

↑男性の利用もオススメ。

充電式のコードレスタイプなので、テレビを見ながら・家事をしながらなど、シーンを選ばず使用できます。コンパクトに収納できるので、自宅でのリラックスタイムはもちろん、オフィスや出張先でも手軽に使えます。

1回の満充電（約3.5時間）で約3時間の使用が可能です。

e angle エアリフレッシャー「ANGV-MSF10-A」 発売日：2025年12月18日 実売価格：5480円（税込）

