ガバッと穿くだけでOK！【しまむら】大人がこなれる♡「スッキリ見えスカート」

本格的に寒さが深まるこの時期、どうしても気になる冬の“着ぶくれ”。そんな悩みも、すっきり見えるボトムスがあれば気分まで軽くなりそうです。そこでチェックしたいのが、@miu___wear さんが紹介する【しまむら】のナロースカート。縦にストンと落ちるラインがコーデをきれいにまとめてくれそう。落ち着いた色味や秋冬らしい素材感もポイントで、合わせるだけでこなれた雰囲気が自然に。紹介コーデとあわせて、ぜひチェックしてみて。

ふわもけ質感が魅力のナロースカート

【しまむら】「omi*シャギーナローSK」\1,639（税込）

シャギー素材ならではのやわらかな表情が目を引く一枚。秋冬らしい季節感が自然と加わり、シンプルなトップスに合わせるだけで装いにさりげない華やかさを添えてくれます。グレーの優しいトーンは大人も取り入れやすく、着回しにも心強いカラー。@miu___wear さんは、リブニットと合わせたミニマムなコーデを紹介。ふわふわのスカートが、シャープになりすぎない優しい雰囲気を引き立てています。

レザージャケットで甘辛のバランスに

シャギースカートのやわらかさに辛口のレザージャケットを合わせると、甘辛バランスが魅力のコーデに。異なる質感がメリハリを生み、自然とこなれた雰囲気に仕上がります。ふわふわとした素材感が程よく甘さを添え、落ち着いたグレーの色味がレザーの存在感と調和。ソールにボリュームのあるブーツとも好相性で、全体のバランスもすっきりまとまっています。

ストライプ柄が映えるナロースカート

【しまむら】「meg*ストライプJQナロー」\1,639（税込）

ネイビー × ベージュのストライプ柄が目を引くナロースカート。@miu___wear さんも「柄がめちゃオシャレ」とコメント。着映えしながらも落ち着いたカラーの組み合わせが、大人のデイリー服に取り入れやすい一枚です。縦ラインが際立つデザインなので、すっきり見えも期待できるアイテム。いつもの着こなしに少し違うテイストを添えたい日に、ひとつ加えるだけでこなれた雰囲気へ導いてくれそう。

ふわふわベストを合わせて旬顔コーデに

今季注目のふわふわベストを合わせれば、トレンド感のあるレイヤードスタイルに。スカートとベストのボリューム感が絶妙で、存在感はありつつも軽やかにまとまっています。ハイネックのレッドが差し色として効き、落ち着いたトーンの中に華やかさを加えているのもポイント。無理していないのにこなれて見えるコーデなので、この冬に早速真似してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@miu___wear様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S