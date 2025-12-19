待ってた！待ってたよぉぉぉ！！【スタバ】華やかビジュが写真映え♡「新作スイーツ」

ショーケースの中はすっかり冬模様！ 季節限定のドリンクも気になりますが、今回は【スターバックス】から登場中の「新作スイーツ」をご紹介します。映え写真もバッチリ撮れるビジュ抜群のスイーツは、ご褒美感◎ カフェタイムをぐっとおしゃれに演出してくれるはず。

特別な日に味わいたい！「ストロベリーチーズケーキ」

「美味しかった」「リピしたい」と、@asumon45さんが絶賛するのは「ストロベリーチーズケーキ」。ストロベリーホイップクリームとストロベリーソース、ピンク色のクランブルが華やかでゴージャスさをアップ！ チーズケーキもストロベリー風味なので、どこを食べてもいちご・いちご・いちご！ 頑張った自分へのご褒美はもちろん、差し入れにすれば喜ばれること間違いなし。

雪化粧したドーナツはマニア激押し！「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」

「ホワイトチョコマカダミアドーナツ」は、@j.u_u.n__starbucksさんが「この冬イチオシ」と紹介する一品です。ホワイトチョコレートコーティングとローストマカダミアナッツをトッピングした真っ白なドーナツ生地の中には、マカダミアナッツ風味のクリーム入り。コーヒーと合わせて食べれば、眠気も疲れも吹き飛びそう！

どちらも冬限定メニューです。【スタバ】のスイーツでほっと一息してみては？

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@asumon45様、@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N