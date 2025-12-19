とにかく明るい安村が出演して話題となった英国のオーディション番組「ブリテンズ・ゴット・タレント」（BGT）の辛口審査員として知られ、「Xファクター」や「アメリカン・アイドル」のプロデューサーでもある音楽プロデューサーのサイモン・コーウェルがネットフリックス特番『サイモン・コーウェル：Who's The Next?』で結成した新ボーイ・バンドのDecember 10が、バンド名をめぐり法的措置の可能性に直面している。メンバーはヘンドリック・クリストファーセン、クルス・リー＝オジョ、ジョン・ファダレ、ニコラス・アルヴェス、ジョシュ・オリヴァー、ダニー・ブレザートン、ショーン・ヘイデンの7人。



【写真】手掛けなかで最大の人気者に成長したボーイズ･グループ

しかし、スコットランドのメタルバンドDecember Tenthと名前が酷似しているため、SNS上で両者を混同する声が殺到。これを受けDecember Tenthのボーカルは「サイモン・コーウェル、ネットフリックス、ユニバーサル・ミュージックが新しいボーイ・バンドを立ち上げたが、我々の名前と一部重なっている。必要なら法的チームを通じて連絡を」と投稿した。さらに「ここ数日で数百人の新しいフォロワーが増えたが、必ずしも本物のファンではないだろう」と皮肉を込めてコメントしている。



もし改名を余儀なくされれば、コーウェルのグループが名前を変更するのは今回が初めてではない。2011年には『X ファクター』出身のガール・グループ、リトル・ミックスが、当初の名称「リズミックス」が慈善団体と重複していたため改名を余儀なくされていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）