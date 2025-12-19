『霧尾ファンクラブ』来年4月放送でPV解禁 豪華な追加キャスト4人発表
テレビアニメ『霧尾ファンクラブ』が2026年4月に放送されることが決定した。あわせて追加キャストが発表され、満田充役は広瀬裕也、桃瀬隼斗役は小笠原仁、村岡皐月役は伊藤彩沙、田代星羅役は和泉風花が担当する。
【動画】新キャラ登場！公開された『霧尾ファンクラブ』PV
原作は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディー。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品となっている。
『このマンガがすごい！2024』オンナ編で第6位、『このマンガがすごい！2025』オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化され、ギャラクシー賞奨励賞(テレビ部門)を受賞した。
公開されたPV第1弾ではアニメ映像をふんだんに使用し、満田充(CV:広瀬裕也)、桃瀬隼斗(CV:小笠原仁)、村岡皐月(CV:伊藤彩沙)、田代星羅(CV:和泉風花)のセリフが使用されているほか、ティザーPVには登場したもののセリフのなかった霧尾賢(CV:梶原岳人)も、今回がセリフ初公開されている。
【満田充役 広瀬裕也コメント】
満田充役で出演させていただきます広瀬裕也です。彼の持つ内に秘めた感情がパワフルで、彼なりの関わり方がとても好きだったので演じることができて嬉しかったです！原作がとにかく面白くて、セリフ回しやワードセンスも抜群すぎて、音として聴こえる時にどうアプローチするか悩みながら演じさせていただきました！キャスト陣も世代が近い方々が多かったので、和気藹々とアフレコに臨ませていただきました！満田がどう彼女らと、そして霧尾くんと触れ合っていくのかぜひお楽しみに！
【桃瀬隼斗役 小笠原仁コメント】
青春って何でしょうか。正にその時を生きていた時でさえ分からなかったことが今更はっきりと理解出来るなんて到底思い上がれませんが、この作品のアフレコ期間中は毎週「きっとこういうことだったのかもしれないな」と考えさせられていましたし、あの期間は自分にとってきっとそう呼べたかもなと思います。なんでもないやり取りと、何にもならない些細な選択の連続が、しかし本人たちの中においては少しずつ確実に意味があって、でも全部がきれいに回収される人生なんてこともなくて。それでも大切な人と紡ぐ時間の中であれば全部が一つずつ楽しい思い出、記念に変わってゆく。そんな美しい日々を、正直どうかしているコメディセンスを振りかざして描かれる傑作です。お力添えできたことをとても光栄に思います。
【村岡皐月役 伊藤彩沙コメント】
藍美と波の、スピード感あふれる会話のテンポと斜め上の着眼点に夢中になって原作を読み進めました。笑って笑ってたくさん笑って、でもそれだけじゃないこの作品の魅力が、たくさんの方に届くと嬉しいです。私が演じさせていただく皐月は、親しみやすい性格でクラスの人気者。等身大の高校生らしさを持っていて、憧れるくらい青春をしています！演じていて本当に楽しかったです。放送が皆さまの毎日に、ひとつの楽しみや笑顔を添えられる作品になりますように。ぜひお楽しみにしていてください！
【田代星羅役 和泉風花コメント】
田代星羅役を務めさせていただきます、和泉風花です！人生でこれほどまでに「俺、ガチでオタクやってきて良かった。」と思える日が来るなんて… 何だかとても報われた気持ちになりました。星羅はとても愛情深く、行動力があり、パワフルな人物です。アニメで初めて作品に触れる皆さんはぜひ、星羅がどんな活躍をするのかも楽しみにしていてください！元々地球のお魚ぽんちゃん先生の作品は学生の頃から触れさせていただいていたので、まさか出演できるなんて、しかもこんな私の学生時代を濃縮還元したようなキャラクターで…！感激です！放送が本当に楽しみです！皆様にもお楽しみいただけますように。
