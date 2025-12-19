『ザワつく！大晦日』豪華スタジオゲスト第2弾解禁 天海祐希・竹内涼真・羽鳥慎一ら参戦
長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の”ザワつくトリオ”が2025年をしめくくるテレビ朝日系『ザワつく！大晦日』が、12月31日に放送される。今年は人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の《昭和歌謡ライブで！年越しSP》との豪華2本立て。昨年同様、午後5時から深夜1時まで、8時間ぶっとおしで放送する。
【写真】すごい！『ザワつく！大晦日』に出演する豪華ゲストたち
『ザワつく！大晦日』ブロックでは、夏クールに大きな反響を呼んだ大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒トリプル主演ドラマ『大追跡〜警視庁ＳＳＢＣ強行犯係〜』と全面コラボ。本格ミステリードラマ『ザワつく！大追跡 “高嶋ちさ子殺人事件!?”〜カラス天狗が舞う夜は〜』が番組内で放送されることも発表されたほか、『相棒season24 元日スペシャル』（2026年1月1日放送）主演の水谷豊が妻・伊藤蘭とともに登場することが解禁されている。
今回、スタジオゲスト第2弾として、劇場版『緊急取調室 THE FINAL』（12月26日公開）から天海祐希、田中哲司、小日向文世、でんでん、塚地武雅による“キントリ軍団”が集結。さらに、2026年1月スタートの新ドラマ『再会』（1月13日スタート、毎週火曜よる9：00〜）から竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知が登場し、スタジオを盛り上げる。
キントリ軍団が挑むのは、《軍団対抗！100万円を当てるな選手権》。6種類の商品の中にひとつだけ紛れ込んだ100万円超えの高額商品を見抜く目利きクイズで、ザワつくトリオ率いる“ザワつく軍団”とチーム対抗戦を繰り広げる。手袋を装着し、捜査さながらに品定めを進める一同は、天海を中心に円陣を組んで真剣に作戦会議を展開。でんでんが「40年前に渋谷で一茂と遭遇した」という秘蔵エピソードを暴露する場面もあり、スタジオは騒然となる。
一方、『再会』軍団は《1位を当てるな選手権》でザワつくトリオと対決。テーマは“おふくろの味”で、20代から60代の男女3万人へのアンケート結果から作成されたランキングをもとに、“1位ではないもの”を当てていく。予想の合間には、ゲストたちがそれぞれの実家の味について語り合い、素顔が次々と明らかになっていく。竹内には、ちさ子が「大好き。“日本の宝”だと思っています！」と大絶賛。
井上は「“ザワつく！”はけっこう拝見しています。ちさ子さんが詐欺にあった回とか、韓国のボトックスでカラス天狗になっちゃった回とか…」と、“ザワつく！ヘビーウォッチャー”であることを告白。さらに、「一茂さんのお芝居がすごく好き。一度、ドラマや映画で共演してみたいなと思っていました」と驚きの発言を繰り出し、一茂が大喜びするひと幕も。
さらに、『羽鳥慎一モーニングショー』から羽鳥慎一、玉川徹も参戦。《心をひとつに！みんな揃って美味しいカルボナーラ選手権》に挑み、ちさ子の好みを読み切れるかという心理バトルが展開される。全国から厳選された3種のカルボナーラを前に、全員の選択が一致しなければ試食できないというルールのもと、波乱の展開が待ち受ける。
