【あすから】『交渉の技術』、テレビ初放送 イ・ジェフン、目を引く白髪スタイルで“伝説の交渉人”に
俳優のイ・ジェフンが主演する韓国ドラマ『交渉の技術』（全24話）が、20日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：15 ※3話連続）
【写真】少女時代ユリや青木崇高も出演する『交渉の技術』
同作は“伝説の交渉人”と呼ばれる大企業のM＆A専門家とそのチームの活躍を描いた社会派サスペンスドラマ。イ・ジェフンは目を引く白髪スタイルで、経営危機に陥ったサンイングループの企業再建を託された“伝説の交渉人”ユン・ジュノを演じる。
日本を舞台に描かれるエピソードには、青木崇高、宮内ひとみがゲスト出演、済州島出張の回ではクォン・ユリ（少女時代）など、特別出演のキャストもみどころとなっている。
■あらすじ
経営危機に陥ったサンイングループ。その再建を託されたのは、“伝説の交渉人”ユン・ジュノ(イ・ジェフン)だった。11兆ウォンという莫大な資金調達を目指し、ジュノは弁護士オ・スニョン(キム・デミョン)らと共に大胆な戦略を打ち出していく。その一方で、次期会長の座を狙うハ・テス専務(チャン・ヒョンソン)はジュノの復帰を快く思わず、あらゆる手段で行く手を阻もうとする。だが、ジュノの帰国の裏には、もう一つの隠された目的があった。社運を懸けたM＆Aという名の戦いが今、幕を開ける。
■キャスト：イ・ジェフン、キム・デミョン、ソン・ドンイル、チャン・ヒョンソン、アン・ヒョンホ、チャ・ガンユンほか
■脚本：イ・スンヨン
■演出：アン・パンソク（『よくおごってくれる綺麗なお姉さん』）
