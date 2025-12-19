吹越満＆広田レオナの長女・咲耶、大人の色気あふれる衣装でイベント登場「全てが私の宝物」撮影に奔走の1年振り返る
俳優の吹越満と俳優で映画監督の広田レオナの長女で俳優の咲耶（25）が19日、都内で行われた映画『星と月は天の穴』初日舞台挨拶に登壇。色気あふれる姿を見せた。
【全身ショット】ダンディ！グレージャケット姿の綾野剛
咲耶は長い黒髪をなびかせて壇上に。黒い衣装からは胸元や肩、美脚をのぞかせた。
今年1年の振り返りについて司会者から質問を受けると、「印象に残っているのは舞台あいさつ経験してきょう初日迎えられたこの瞬間。今作が公開されたこと。撮影から丸2年経つが、全てが私にとって宝物」と話した。
本作は、妻に逃げられて以来10年、独身のまま40代を迎えた小説家の矢添（綾野剛）の物語。イベントには咲耶のほか、綾野、田中麗奈、荒井晴彦監督が出席した。
