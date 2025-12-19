ムロツヨシ、満員の客席に喜び爆発「5年前の自分に言いたい」 はしゃぎすぎて佐藤二朗がツッコミ
俳優のムロツヨシ（49）、佐藤二朗（56）が19日、都内で映画『新解釈・幕末伝』の初日舞台あいさつに登壇した。
【写真】どういう光景？わちゃわちゃすぎる舞台挨拶
封切りの日を迎え、ウキウキのムロは「満席でうれしいの！初日って来るんですね！」と笑顔を弾けさせた。「福田さんのところに『映画作ってください』って会いに行ったのが3年前なんですって。なんちゃらウイルスで家にいなきゃいけない時に『絶対に、この期間を笑って見せたい』と思った。5年前の自分に言いたいです、これ（劇場が満席）を」とムロは前のめりに話しまくり、舞台から落ちそうなぐらい前に。自分のトーク以外も前のめりだったムロに、佐藤は「いちいち2歩前に出るな！」とツッコミを入れて会場は大爆笑だった。
舞台あいさつには、山田孝之（42）、広瀬アリス（31）、福田雄一監督も参加した。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬が演じる。
【写真】どういう光景？わちゃわちゃすぎる舞台挨拶
封切りの日を迎え、ウキウキのムロは「満席でうれしいの！初日って来るんですね！」と笑顔を弾けさせた。「福田さんのところに『映画作ってください』って会いに行ったのが3年前なんですって。なんちゃらウイルスで家にいなきゃいけない時に『絶対に、この期間を笑って見せたい』と思った。5年前の自分に言いたいです、これ（劇場が満席）を」とムロは前のめりに話しまくり、舞台から落ちそうなぐらい前に。自分のトーク以外も前のめりだったムロに、佐藤は「いちいち2歩前に出るな！」とツッコミを入れて会場は大爆笑だった。
舞台あいさつには、山田孝之（42）、広瀬アリス（31）、福田雄一監督も参加した。
本作は、「ペリー来航」「尊王攘夷」「新撰組」「薩長同盟」――誰もが耳にしたことがありながら、“知っているようで知らない幕末”を、福田監督が独自の解釈で映画化。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、桂小五郎を山田、坂本龍馬の妻・おりょうを広瀬が演じる。