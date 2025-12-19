来週は、いよいよクリスマスですね。



砺波市では、クリスマスや正月飾りなどの贈り物として人気が高い、チューリップの切り花の出荷が最盛期を迎えています。



砺波市でチューリップを生産・販売しているフルールでは、従業員がチューリップを一本一本手に取りながら、傷がないか、花びらがきれいに揃っているかを確かめながら束ねていました。

また、色合いや全体のバランスを見ながら、丁寧にラッピングしていました。





フルール 仙道秀松会長「格好良く、きれいに（笑）。春を感じてもらうっていうのが一番いいよね」寒い冬だからこそ、華やかなチューリップに癒やされますね。年内におよそ5万本のチューリップを、全国へ発送する予定で、中には30年近く、毎年注文している常連客もいるということです。仙道会長「お客さんから良かったという声が聞こえると、僕らの励みになりますよ。それしかないです」こちらでは、チューリップをハウスで育てていますが、仙道会長は「例年より暖かい日が多く、花が咲きすぎないよう調整するなど、出荷に向けた管理が難しい」と話していました。暖かいということですが、あすは富山市で最高気温が19度と予想されていますね。はい。10月下旬並みの、季節はずれの暖かさとなります。こちらは、上空1500メートル付近の暖気の様子です。あすは6度以上の暖かい空気が県内に流れ込みます。そして、来週24日のクリスマスイブには再び暖気が北上し県内を覆います。きのう、気象庁は北陸地方に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。24日ごろからは、かなりの高温になる可能性があり、注意を呼びかけています。この先2週間も寒気の影響は弱く、暖かい空気が流れ込みやすいため、気温は平年を上回る見込みです。今年は、暖かいクリスマスとなりそうですね。全国的にも、10年に一度レベルの著しい高温になる可能性があります。体調管理には、十分ご注意ください。