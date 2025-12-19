エブリィでは、今年1年の県内の出来事をシリーズで振り返っています。

県内では今年、クマの出没が1000件を超え、過去10年で最多となりました。

初めての緊急銃猟が行われるなど、クマの出没によってさまざまな影響が出た、この1年。

まずは、意外なところにも広がっている影響からです。長谷川記者のリポートです。



南砺市・五箇山にあるこちらの飲食店。

今年、全国的にクマの出没が相次いだことで思わぬ反響があったといいます。





「お待たせいたしました。くま鍋です」ジビエの名店「高千代」の看板メニューは、地元で獲れたクマの肉をふんだんに使ったくま鍋です。そして、クマの脂身をそのまま味わう、くまトロも名物です。これらのクマ料理がこの秋、注目を集めました。テレビやインターネットでクマの話題が連日取り上げられたこともあり、インバウンドを中心に注文する人が増え、注文数は例年の2倍になりました。高千代 髙桑四郎店主「紅葉の時期とクマの被害の時期が重なって、とんでもなく忙しくて、体がだいぶボロボロになりました。完全な想定外です」「今、木の上に子グマの姿が見えました」クマの出没件数が1000件を超え、過去10年で最多となった今年の県内。12月に入ってからも出没が相次ぎ、立山町下田ではKNBのカメラがその姿をとらえました。「おるおるおる！」今年、目撃情報が連日ニュースとなったのは夏からでした。まず、夏山での目撃が相次ぎました。8月、登山者でにぎわう室堂ターミナルのすぐそばにもクマが姿を現しました。薬師峠キャンプ場で撮影されたのはテントの脇で食べ物をあさる姿です。キャンプ場は出没を受け、シーズンいっぱいの閉鎖を決めました。県はツキノワグマ出没警報を発令。クマの主食となるブナやミズナラなどの山のドングリ類が軒並み不作となったことから、平野部でも出没に注意するよう呼びかけられました。県森林研究所森林環境課 中島春樹課長「秋になってクマが食べ物を求めて、より低標高の平野部の近いほうに活動域を広げやすくなりまして、その一部が平野部の方にさらに出てしまう恐れがある」餌を求めて人里に下りてきたクマが狙うのは放置されたカキの実です。平野部でのクマの出没は9月下旬から急増しました。出没した多くの場所の近くには、カキの木がありました。「初だったんで、『本当にこんなところに出るんだなー』と」富山市では寄せられた出没情報をもとに市の職員が原則、猟友会のハンターとともに現地を確認しています。相次ぐクマの出没は会員数や経験豊富なハンターの減少など、猟友会が抱える課題を浮き彫りにしました。八尾町猟友会 佐々木孝会長「今まで1か月ほどの間に、携帯にかかってこなかったのが1日ぐらいだけやないかなと思う。その倍くらいの人数で回していければ、ローテーションみたいになれば、数出んでもいいし、ちょっと楽になるかなという気持ちもありますわ」人への被害も相次ぎました。今年、クマに襲われて6人がけがをしました。10月、立山町でごみ出しをしていた際、クマに襲われた女性が報道陣にその体験を語りました。被害に遭った女性「後ろからバーンと突き倒されるような状態。一瞬、何が起こったのか分かりませんでした。病院行ってから、だんだんなんかここが痛くなって。息するのにもちょっと響く」全国で相次ぐ出没や人身被害を受け、政府も対応に乗り出しました。法改正により自治体の判断で銃器を使ったクマなどの駆除が可能となる緊急銃猟が9月に始まりました。県内では10月、富山市吉岡で緊急銃猟による駆除が初めて行われました。「パン、パン」「午後0時47分です。銃声が2発聞こえました」緊急銃猟は、これまで県内であわせて9回実施の判断が下され、このうち5件でクマが駆除されました。こうした緊急対応が続くなか、県内では捕獲の動きが広がりました。緊急銃猟を含む「有害捕獲」は人への被害を防ぐため、人里へ下りてきたクマを捕獲するものです。今年度は、県内のツキノワグマの捕獲数がこれまでに過去最多となる355頭にのぼっています。有害捕獲されたクマは捕獲したハンター本人が自分で消費するのが原則となっています。一方で「有害捕獲」とは別に、狩猟期間中に山で狩猟として捕獲されたクマについては、一般の人も飲食店などで食べることができます。五箇山のジビエの名店「高千代」の店主･髙桑四郎さんは今年のクマは例年よりも脂の乗りが良いと話します。大阪からの観光客「このクマの脂はスッと溶けますね。癖もないしおいしい」「もうちょっと癖強くて『もしかしたら無理かな』と思ってたんですけど、普通においしいですね」髙桑さんは元ハンターです。山でのクマの数も増えているのか聞きました。髙桑店主「いや～増えてないと思いますね。大体クマっていうのは3年に1回ほどしか出産しませんから、そんなに急激に増えるものでもないと思うんです」県は5年に一度、クマの個体数調査を行っています。赤外線センサー付きのカメラなどで山のクマを記録し、生息数を推計する手法です。去年の推計では県内のクマの生息数は1449頭とされています。前回、2018年の推定1460頭からはほぼ横ばいですが、調査方法が異なる2008年の推定740頭と比べると、大きく増えています。全国でクマ被害が相次いでいることを受けた国の方針を踏まえ、県は来年3月ごろから山に生息するクマの捕獲を行い、個体数の調整を進める方針です。県内では12月に入ってからもクマの出没が相次いでいます。冬でも人里に餌があると学習したクマは冬眠が遅れる傾向にあり専門家は注意を呼びかけています。