peco¡Ê30¡Ë¡¢¡Öryuchell¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÂ©»Ò¡¦¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³« ¡Ö³Û¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥§¥ë²á¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×È¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Îpeco¡Ê30¡Ë¤¬¡¢7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûpeco¡¢¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È°¦¸¤¤Î»Ñ¤ò¸ø³«
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âInstagram¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È°¦¸¤¤Î»Ñ¤ä¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¿peco¡£
¡¡¡Öryuchell¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö°ì½Ö¡¢ryuchell¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
peco¡¢7ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡¦¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È¤ÎÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
¡¡12·î18Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ó¥¯¤¯¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö1Ç¯È¾¤¯¤é¤¤Á°¤Ë¤ª»Å»ö¤ÇÍè¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ°ÊÍè2²óÌÜ¡£¤¤ç¤¦¤ÏÅþÃå¤·¤Æ¾¯¤·¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤¢¤È¡¢Í¼Êý¤«¤éCalifornia Adventure Park¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ªÇã¤¤¤â¤Î¤·¤¿¤ê¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¿¤Î¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥ó¥¯¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö³Û¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Á¥§¥ë²á¤®¤ë¡Á¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯·¯¤È¤Ã¤Æ¤âÇØ¤¬¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥Þ¥Þ¤È¥À¥À¾ù¤ê¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë