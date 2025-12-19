M!LK¡¢¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¡¡»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡ÖM!LKÅÐ¾ì¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡¢TBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥À¥ó¥¹¥Î´°¥³¥Ô¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËM!LK¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡Ö¥À¥ó¥¹¥Î´°¥³¥Ô¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç´°àú¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÍÙ¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¦´ë²è¡£º£²ó¤Ï¡¢LE SSERAFIM¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¡áLOVE¤òÎ¨¤¤¤Æ»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡M!LK¤Ï¡Ö¤´ËÜ¿Í¤È¥³¥é¥Ü ´°¥³¥Ô¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£²ÝÂê¶Ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤Ë¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡¢HUH YUNJIN¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÉñ¹á¡Ê¡áLOVE¡Ë¤¬Ä©¤ó¤À¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Ï¡¢µÈÅÄ¿Î¿Í¡ÊM!LK¡Ë¤¬Ã´Åö¡£HUH YUNJIN¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢´°¥³¥ÔÇ§Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º´µ×´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃÇÂ³Åª¤Ë¾®ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¥À¥á¥³¥ÔÇ§Äê¡£¸¶°ø¤Ï¡ÖÌÇ¡ª¡×¤Î¼ê¤Î°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢M!LK¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥²¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¡Öº£¤«¤é¤½¤ì¥¹¥ÎÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ì¥¹¥Î½Ð¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¥¹¥Î¤Ç¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¤¬¡Ä¡ª¡×¡ÖM!LKÅÐ¾ì¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
