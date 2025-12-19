「寿司」を押し出した県のPRに取り組む新田知事は、同じく寿司を売りとする福岡県の北九州市を訪れ「すし」をテーマにした2度目の会談に出席しました。

今回の会談では、新たな商品の発表に加えて「すしサミット」の構想も浮上しました。



きょう午後、北九州市に到着した、新田知事。



北九州市 武内市長

「新田知事を北九州市にお迎えできて本当に光栄です」



今回、北九州市との2度目の「すし会談」が実現しました。

「寿司といえば、富山」をキャッチコピーにブランド化に取り組む富山県と「すしの都課」を設置して魅力発信に取り組む北九州市。

今年6月には“世界初”とうたう、すし会談を開催していました。

2度目の会談で、北九州市が用意したのは、“市民の台所”とされる旦過市場から仕入れたネタで握った12種類のすしです。



特別な処理を施した生のうなぎ「小倉うなぎ」を初めて食べた新田知事は…



新田知事

「（生の）うなぎって結構歯ごたえがあるんですね」



一方、新田知事は富山の「ます寿し」をふるまいました。



両者は今後、周辺自治体にも参加を呼びかけ、将来的に「すしサミット」の開催を見据えているということです。

