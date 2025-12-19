ここからは政府の経済対策について、県内の自治体がどのように対応するかをお伝えします。



まず、政府が推奨している「おこめ券」についてです。

KNBが県内15市町村に取材したところ、多くの自治体は「おこめ券」について効果が限定的になるなどとして、配布しない方針であることが分かりました。



「おこめ券」を配布するのは射水市で、高齢者世帯と生活保護世帯に配布するとしています。

また小矢部市は、これまで独自に子育て世帯に配布してきた「お米引換券」を、今回も国の交付金を活用して対応するとしています。

このほか、5つの市と町は検討中、8つの市町村は配布しないとしています。





「おこめ券」を配布しない理由としては「特定の人にしかメリットが届かない」「手数料がかかる」「券を作り配る費用がかかる」「市民に速やかに効果を届けるのに向かない」などをあげています。政府が示した「重点支援地方交付金」の主な目的は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受ける住民・事業者への支援です。国が推奨するメニューも参考に、市町村ごとに支援策を検討しています。多かったのは、プレミアム付き商品券やデジタルのプレミアム商品券で、富山市、魚津市、上市町、立山町、高岡市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部市、南砺市が実施するとしています。プレミアム率は、多くが20パーセントや30パーセントですが、小矢部市は40パーセントとしています。立山町は、地域通貨のポイントアップを掲げ、住民税非課税世帯や来年春に入学を控える児童生徒に1万円から2万円相当のポイントを付与するとしています。生活に身近な水道の基本料金を減免する自治体もあります。射水市は、標準世帯で4か月分を9割減免し、高岡市と砺波市はすべての世帯で2か月分を無料にするとしています。また、富山市や高岡市、氷見市など多くの自治体が、光熱費や餌代の高騰に伴い、福祉施設や医療施設、児童施設、農業、漁業、畜産業を支援するとしています。このほか、富山市や高岡市は、賃上げを実施する中小企業に対して設備投資を支援するとしています。上市町は、小中学生の給食費を支援したり、第2子の3歳未満児の保育料を無償化したりします。立山町は、児童手当を受けている世帯に子ども1人につき1万円を給付するとしています。きょう紹介しなかった県内5つの自治体は検討中としています。ここまで、政府の経済対策について、県内の自治体がどのように対応するかをお伝えしました。