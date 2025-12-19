富山地方鉄道鉄道線の存廃をめぐり県議会や沿線市町の議会で会社の経営に対する批判の声が高まるなか、利用客から現場で働く従業員に対する暴言や業務を妨げる行為など、カスタマーハラスメントが増加していることが分かりました。



吉田記者のリポートです。



吉田颯人記者

「こんにちは。よろしくお願いいたします」



富山地方鉄道労働組合 金山剛委員長

「よろしくお願いします」





富山地方鉄道の従業員で労働組合の執行委員長を務める金山剛さんです。今年9月から10月にかけて、利用客による暴言などのカスタマーハラスメントを受けたとする従業員の報告が相次いだといいます。地鉄労組 金山委員長「罵声を浴びせられたりとか、あるいは駅や営業所に電話が匿名でかかってきて、業務が一時止まるとか、そういったことが多くなって…」今年7月、富山地方鉄道の中田社長は赤字が続いている鉄道線の一部区間について、沿線自治体から支援がなければ廃線を判断する方針を示しました。これ以降、県議会や沿線市町の議会では、会社の経営に対する批判的な意見が出されました。従業員へのカスタマーハラスメントは、こうした厳しい意見が議会で出された時期と重なる形で目立つようになったといいます。地鉄労組 金山委員長「経営不振に関わること、あるいは経営努力をしなさいとか、いろんな議論の中で出てきたんだろうと思うんですが、朝それを新聞なりを見てお客様は来られるわけで、若い乗務員や駅員にそれをちょっと強く発言されるということを聞いています」従業員へのカスタマーハラスメントについて富山地方鉄道は「会社としても把握していて、規定を作り研修を行っている。従業員を守っていきたい」としています。富山地鉄の鉄道事業は2000年前後から少子化などを背景に利用者が減少し、厳しい経営が続いています。一方で、地域交通を守るため、会社と労働組合はともに人員削減や賃金カットなどの努力を重ねてきたと金山さんは話します。地鉄労組 金山委員長「電車やバス、地域交通は、止めてはいけないものだと育ってきたものですから、そういう意味でいうと、自分たちで何とかしないといけないということ。それは身を削ることも当然だと」金山さんは、民間企業の経営と公共交通の役割が一括りに議論されている現状に懸念を示し、公平な議論を求めています。地鉄労組 金山委員長「民間の労使というのは、その時々でやっぱりつらい選択や決断をしてきたということ、そういう歴史の積み重ねに地域交通があるということ。情報を全てテーブルの上に正しく置いていただいて、フェアな議論をしていただきたいと思っています」不満があったとしても、現場で働く従業員に向けるカスタマーハラスメントは決して許されません。