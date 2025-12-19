例年ならスキーシーズンが始まる時期ですが、この冬の暖かさによる雪不足で、県内のスキー場は相次いでオープンを延期しています。



長岡慧記者

「富山市の牛岳温泉スキー場です。ここではあすのオープンを予定していましたが、ゲレンデには雪がまったくありません」



雪不足のため、あすのオープンを断念した富山市の牛岳温泉スキー場です。

営業するにはおよそ1メートルの積雪が必要ですが、現在は山の上部でも日陰に5センチしか雪がありません。

近年、シーズンはじめは雪不足に悩まされることが多く、スキー場関係者はまとまった積雪を待ち望んでいます。





牛岳温泉スキー場 小向圭施設長「一刻も早い積雪を願っているところです。例年この時期ですと、白銀のゲレンデで本当にたくさんのお客さんお越しいただいてますので、本当に寂しい限りではあります」県内8つのスキー場のうち5か所でオープンを延期していて、来週オープンを予定しているスキー場でも延期の可能性があるとしています。県内では、あわすのスキー場のみ周辺の駐車場などから雪を集めて滑走エリアを作り、あす、一時的に営業を再開するということです。