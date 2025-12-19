6月に療養することを発表していた、「B'z」松本孝弘（64）の最新ショットが公開され、様々な反響が寄せられている。

2025年6月11日、グループの公式サイトで、体調不良により療養することを発表していた松本。

一方「B'z」は、11月15日からドームツアーを開催しており、12月7日、グループの公式Xでグッズのパーカーを着てギターを抱える松本の姿を披露。

「元気な姿を見られて、とても感動しました！」「松本さん…ホッソリしましたね…」などの反響が寄せられ、話題になっていた。

東京ドームで演奏する松本孝弘

12月18日には、グループのInstagramが更新され、東京ドームで演奏する松本の姿が複数枚アップされた。

この投稿にも、「お元気そうでうれしい」「ギターを演奏される姿をみて、涙が止まりませんでした」「松本さん心配 けどかっこよすぎます」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）