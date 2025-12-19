生まれた時からずっと、お姉ちゃんサモエドに見守られながらすくすくと成長してきた男の子。常に寄り添いながら過ごす日常の中で、まさかの場所で居眠りしてしまう光景が話題になっています。

ずっと見ていたくなる、その尊い光景は記事執筆時点で100万回を超えて表示されており、6.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：男の子が生まれた時から『大型犬に見守られながら育った』結果→まさかの場所で眠る光景】

男の子が生まれた時から大型犬に見守られながら育った結果

Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、サモエド「こはく」ちゃんと、弟くんのお姿。

こはくちゃんは、弟くんが生まれた頃からずっと見守ってきたのだといいます。

『まさかの場所で眠る光景』に反響

もちろんこの日も、一緒にのんびり過ごしていたというおふたり。すると、弟くんは寝転がるこはくちゃんのお顔を枕にするようにして、座ったままウトウトし始めてしまったのだとか。

動かすと弟くんが頭をぶつけてしまうかもしれない…けど、そこで寝るの…？と考えているのであろうこはくちゃんの表情は困惑しつつも、優しさと愛情に溢れていたといいます。

くしゃみをしてしまっても、起きなかったという弟くん。安心しきってこはくちゃんに全身を預ける弟くんのそのお姿は、多くの人々を感動させることとなったのでした。

この投稿には「特等席ですね」「可愛すぎる」「モフモフで気持ち良いもんね」「温かいもんね」「羨ましい」「気持ちよさそう」「一番良い場所見つけたね」「困惑してるのも可愛い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

弟くんを溺愛するサモエドの女の子♡

2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、とっても心優しく愛情深い女の子。弟くんが怪我をしないようについて歩いたり、一緒にテレビを観たり…共に過ごすお姿は尊く愛おしいもの。

お迎え当時は、シロクマのぬいぐるみのようなお姿をしていたものの、現在は素敵なレディに成長しています。

弟くんと相思相愛で幸せに暮らすこはくちゃんの日常は、サモエドの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。