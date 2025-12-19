飼い主さんたちが喧嘩をしていたら、仲裁しにきてくれたワンコ。しかし途中で睡魔に襲われたようで…？仲直りするしかなくなる愛おしい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で28万6000回再生を突破しています。

【動画：喧嘩中、仲裁しにきた犬→眠たくなりすぎて…仲直りするしかない『予想外の光景』】

喧嘩の仲裁にきたのに、睡魔に負けて…

TikTokアカウント「anadamikt」に投稿されたのは、飼い主さんたちが喧嘩をしていた時のワンコの様子です。

ワンコは飼い主さんたちのそばにやってきて、喧嘩を仲裁しようとしてくれたそう。ところがお座りして様子を見ているうちに睡魔に襲われたようで、お目目を閉じてウトウトし始めたとか！

ワンコの愛くるしさのおかげで仲直り！

ワンコは途中で目を覚ましたのですが、やはり眠いようでお目目がショボショボ…。それでも「飼い主が喧嘩をやめるまでは起きてなくちゃ！」とばかりに、必死に睡魔に抗おうとしていたとか。

そんなワンコの姿は、思わず笑ってしまうほど愛くるしいです。飼い主さんたちもワンコを見ているうちに愉快な気持ちになり、史上最速で仲直りできたそうですよ。

この投稿には「可愛すぎるｗ」「古典の授業受けてるワタシ」「喧嘩どうでもよくなって撮影会しちゃうよ」といったコメントが寄せられています。

お見送りをする時も眠そう

別の日には、ワンコが朝早くに飼い主さんのお見送りをする様子が投稿されているのですが、この時もワンコは睡魔に負けそうになっていたとか。ほとんどお目目が開いていない状態のワンコを見て、「絶対寝てたやん」と笑いながらツッコミを入れる飼い主さん。

するとワンコは「ちゃんと起きてるもん！」とアピールするかのように、しっぽをブンブン振ったそう。眠気に耐えてお見送りしようとする姿に、愛と優しさを感じてほっこりします。これからもワンコの可愛い姿や愛おしい行動は、多くの人に笑顔や癒しを届けてくれることでしょう。

ワンコの可愛い姿や飼い主さんとの愉快な日常は、TikTokアカウント「anadamikt」でチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「anadamikt」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。