辻希美、出産後の肩こり＆疲れのケアに♪【3COINS】健康グッズ「リンパを流して代謝を上げて」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【3COINS購入品紹介】クリスマス・食品・便利グッズまで！当たり商品が続々でした…』という動画を投稿。『3COINS』で購入したさまざまな商品を紹介してくれました！この中で、辻さんが、産後の体を整えるために購入した“健康グッズ”をピックアップ♪

動画内で、辻さんが披露したアイテムがこちら。

◼︎フォームローラー

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

3COINS(スリーコインズ) / フォームローラー／hemle 税込880円（公式サイトより）

自宅で簡単に全身のケアができるフォームローラーです。

波型の凸凹が程よい刺激で、筋肉のコリをほぐすのにぴったり。

◼︎授乳や抱っこで凝り固まった体に

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

辻さんは「本当に、出産してから体がバッキバキで。やっぱり夜中の授乳だったりとか日々の抱っことかそういうので多分全部がバッキバキすぎて。どんどん体が硬くなってって、どんどん体が詰まってる感じがして、さすがにやばいなと思って」と、産後の体の状態についてコメント。

そして、「ちょっとずつ流してリンパの流れをよくしていけたらなって」「ストレッチもできる限りやりたいなって思ってて」「がっつりダイエットっていうのはちょっと難しそうなので、こういうのを使ってちょっとずつちょっとずつリンパを流して代謝を上げて締めていけたらなと」と、無理のない範囲で体を整えたいと話していました♪

■動画もチェック

18歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・7歳の三男、そして今年8月に出産した次女という5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより