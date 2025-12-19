柏木由紀「すごい、完璧」目の印象アップ！30代でも下まぶた・涙袋を盛りたい時に使うアイシャドウ
柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【アイドルメイク】ライブでも他撮りでも盛れるメイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せながら、愛用品も紹介してくれました！
【関連記事】 柏木由紀「もうこれがないと」“無くなったら困る”とまで語った溺愛メイクブラシ
■盛れるアイメイク
動画内に登場したのはこちら！
KATE/ポッピングシルエットシャドウ OR-01 税込1,540円（編集部調べ）
この投稿をInstagramで見る
ナチュラルな発色にも関わらず、アイメイクの立体感を叶えてくれるアイシャドウ！柏木さんはオレンジ系のカラーを愛用。
柏木さんは右上の色を目尻に塗布し、目尻の印象を延長するようにラインを描きながら「なんとなくちょっと伸ばす感じ」と解説。
そして、仕上がりには「すごい、完璧」と感心したようにコメントしていました！
また、アイメイクを仕上げながら「これが今の私の下まぶた涙袋を30代でも盛りたいっていう、自然に盛りたい人におすすめのやり方」と語りながら、アイメイクのコツなども明かしてくれていました！
■動画もチェック
動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！