柏木由紀「すごい、完璧」目の印象アップ！30代でも下まぶた・涙袋を盛りたい時に使うアイシャドウ

柏木由紀さんが自身のYouTubeチャンネルに『【アイドルメイク】ライブでも他撮りでも盛れるメイク』の動画を投稿。メイクの様子を見せながら、愛用品も紹介してくれました！

■盛れるアイメイク

動画内に登場したのはこちら！

KATE/ポッピングシルエットシャドウ OR-01 税込1,540円（編集部調べ）

ナチュラルな発色にも関わらず、アイメイクの立体感を叶えてくれるアイシャドウ！柏木さんはオレンジ系のカラーを愛用。

柏木さんは右上の色を目尻に塗布し、目尻の印象を延長するようにラインを描きながら「なんとなくちょっと伸ばす感じ」と解説。

そして、仕上がりには「すごい、完璧」と感心したようにコメントしていました！

また、アイメイクを仕上げながら「これが今の私の下まぶた涙袋を30代でも盛りたいっていう、自然に盛りたい人におすすめのやり方」と語りながら、アイメイクのコツなども明かしてくれていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の愛用品も紹介しながらメイクの様子を披露。ぜひチェックしてみてくださいね！