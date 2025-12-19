マヨネーズにも値上げの波…卵が過去最高値でお好み焼き店では“かけ放題”から有料に「全てが高い」

甘辛い割り下が牛肉や野菜に染み込む“すき焼き”に欠かせない卵。

ところが、物価の優等生といわれた卵は過去最高値となり、影響が“あの調味料”にも広がっています。

年の瀬が迫る中、19日に発表された11月の消費者物価指数は前年同月比で3％の上昇となりました。

クリスマスを前にケーキが7.4％、チョコが26.7％の上昇。

さらに、年末年始に人気のイクラが11.9％、昆布が15.4％、ホタテ貝が30.9％、そして餅は31.6％も上昇しています。

中でも目立つのが、卵の価格上昇。

農水省によると、先週の卵1パック当たりの平均小売価格は308円で過去最高値に。

鳥インフルエンザの影響でエッグショックといわれた2年前の価格を上回る事態になり、影響は広がっています。

「イット！」が取材に訪れたのは、都内にある人気すき焼き店「ひとりしゃぶしゃぶ七代目松五郎」。

お客さんが舌鼓を打つ中、店長は頭を悩ませていました。

ひとりしゃぶしゃぶ七代目松五郎・百瀬和輝統括店長：

（去年より1パック）150円ぐらい上がっているかな。結構厳しいですけど、卵をなくすことはできないので。

価格の変動が少ないといわれる高級卵を使っているものの、2024年より1パック150円の値上げ。

卵を追加注文するお客さんも多いといいますが…。

ひとりしゃぶしゃぶ七代目松五郎・百瀬和輝統括店長：

卵の価格を変えてというよりは、今までと同じ価格で楽しんで食べていただきたい。

そして、卵高騰の影響はあの定番調味料にも。

味の素は「ピュアセレクト マヨネーズ」など6品目を2026年4月から最大10％値上げすることを発表しました。

多い時には1日で卵100個、マヨネーズを1kg使用するというお好み焼き店「お好み焼 ねぎ焼 十々」では…。

お好み焼 ねぎ焼 十々・渡邉哲店長：

キャベツが下がってきたと思ったら急に今度は卵。卵が上がるとやっぱりマヨネーズも上がるんだというのが正直な感想。高いな、全てが高いなって思いしかない。

お店では以前、マヨネーズは無料でかけ放題でしたが今では有料に。

お好み焼 ねぎ焼 十々・渡邉哲店長：

なんでマヨネーズぐらいいいじゃんかみたいな感じで、昔の感覚でお客さまも言ってきますし、つらいですよね。

マヨネーズの値上がりに加え、卵の高騰が長期化していくとメニュー価格に影響が出てくることを心配していました。

卵の価格が安定するのはいつになるのでしょうか。