総額45億円！華やかな輝きと福を届けます。純金製の置物などを集めた「黄金展」が熊本市中央区の鶴屋百貨店で始まりました。



飛躍と開運の願いを込めて、来年の干支・午や、黄金に光り輝く熊本城。いつも以上に勇壮に見えます。



熊本出身の日本画家・瀧下和之さんの鬼は、今回初めて会場限定での販売です。（純金黄金鬼大385万円 ※5体限り）19日から鶴屋百貨店で始まった黄金展。約300の商品が並びます。総額はなんと45億円！





■平井友莉アナ「会場の中で最も高い金額のものがこちらの純金の茶釜です。輝いています！金額はなんと1億4千万円を超えています」

重さは約2キロ（純金茶釜霰6号 1億4,146万円）。過去には購入した人もいるそうです！相場価格が最高値を更新し続ける金。美術品としてだけでなく安全資産として注目が高まっています。



286万円の龍を購入する人も…。



■購入した人

「金額がちょうどいいくらいだったから」

Q眺めてどんな気持ちになる？

「普通でしょうかね。ただ財産が増えたということ」



豪華な金で新年の開運を願って…。この黄金展は12月22日（月）までです。



※金相場変動により金額が変更になる場合があります