物価高“吹き飛ばす”年末セール　ユニクロ19日から開始…冬物続々値引き　ニトリ一挙6店舗同時オープン「いつもより結構安い」

各地で年末セールがスタート。

ユニクロでは大みそかまで続く大型セールが19日から始まりました。

定番のヒートテックは定価1290円が300円オフで税込み990円となり、まとめ買いする客も。

ダウンやセーターなど冬物が続々と値引きされています。

物価高の中で開催されたセールに買い物客からは「自分の持ってるお金が増える幅よりも（物価の）値上がりの幅が大きい。安くしてくれてるのはありがたいです」との声が聞かれました。

他にも続々とお客さんが入っていったのはセール開催中のニトリの新店舗です。

ニトリホールディングス 広報部・岩脇由依さん：

年末のお買い物需要に合わせて地域のお客さまの利便性向上と品ぞろえ強化を目的に同時オープン。

ニトリホールディングスは19日、千葉県や京都市などにニトリやデコホーム、合わせて6店舗を同時にオープンしました。

お得なセールを開催中のニトリ。

横向きで寝るのが楽な枕や、大掃除で役立ちそうな超吸水スポンジなど最大3200アイテムを感謝価格として値引きしていました。

年の瀬ならではの購入も。

訪れた夫婦は寝具など約1万円分を購入。

その訳を「年末年始なんでお客さんが来るとき用に。きょうオープンでちょうどいいかなって。いつもより結構安い」と話しました。

物価高で迎えた年末年始ならではのお得な商品を求める人が訪れていました。