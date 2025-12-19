「with bells on」の意味は？パーティーに招待されたら使いたい表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「with bells on」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、うれしい気持ちを表した表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「喜んで、やる気に満ちて」でした！
「with bells on」は、パーティーなどの誘いに対する気軽な返事の表現です。
言葉の響きからお誘いへ高揚感や期待感が伝わりますよね。
「If you invite me to your party, I’ll be there with bells on.」
（パーティーに招待してくれるなら、喜んで行くよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部