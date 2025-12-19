「with bells on」の意味は？パーティーに招待されたら使いたい表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、うれしい気持ちを表した表現です。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「喜んで、やる気に満ちて」でした！

「with bells on」は、パーティーなどの誘いに対する気軽な返事の表現です。

言葉の響きからお誘いへ高揚感や期待感が伝わりますよね。

「If you invite me to your party, I’ll be there with bells on.」

（パーティーに招待してくれるなら、喜んで行くよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。