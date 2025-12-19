12月18日、白石和彌監督（51）の新作映画でエキストラを募集していることが判明した。その映画が“ある人気シリーズ”の続編ではないかと、SNSで話題になっている。

ロケ情報を公開したのは、エキストラ募集の情報を紹介するサイト「東京エキストラNOTES」だ。同サイトで公開されたエキストラ募集のフライヤーには、《道産子のみなさんお待たせしました！札幌を舞台にした痛快映画が帰ってきます！》と書かれている。

映画の撮影期間は1月末から3月中旬までで、2月上旬には札幌市内で1000人規模のロケを予定しており、制作を東映が担っているという。またフライヤーの背景には、北海道札幌市にある有名スポット「すすきの交差点」の夜の写真が使用されている。

来年末に全国の劇場で公開が予定されているという、この映画。タイトルは伏せられているが、《帰ってきます！》と書かれているため、何かの映画の続編であることは間違いなさそうだ。果たして一体どの作品なのか――。

「じつはこの映画は大泉洋さん（52）主演の『探偵はBARにいる』の第4弾ではないかとSNSでささやかれています。同作は東映が制作しており、札幌が舞台。さらに、フライヤーに使われていた交差点は『ススキノ大交差点』として、2作目のタイトルにも使用されています。

同作は1作目と2作目を『相棒』シリーズで知られる橋本一監督（57）が、3作目をNHKのヒットメーカー・吉田照幸監督（56）が手掛け、数々の映画賞を受賞する人気作となりました。もし4作目で白石監督に代わるのであれば、実績的にも違和感がないとファンは考え、期待感が高まっているようです」（WEBメディア記者）

さらに、主演の大泉が続編の可能性を示唆していたことも今回の“熱狂”に拍車をかけているようだ。

「同作は今年5月、東京都中央区の映画館『丸の内TOEI』の閉館イベントでシリーズ全3作が一挙上映され、主演の大泉さんと相棒役である松田龍平さん（42）が舞台挨拶で登壇しました。その際、大泉さんは『閉館には間に合わなかったですが、第4弾は作らなくてはいけない。不思議な魅力にあふれたこの人（松田）とも、またお仕事したいですね』と続編制作に意欲を見せていたのです」（前出・WEBメディア記者）

実際に、このロケを行う映画が『探偵はBARにいる』なのかどうかは定かではない。しかし、同作のファンは色めき立っており、Xではこんな声があがっている。

《探偵はBARにいる4を白石和彌監督で撮るっぽいな》

《探偵はBARにいる新作の可能性浮上してきてアツい》

《ちょうど、探偵はBARにいるを見ていたのですが・・・まさか・・・！？》

《探偵はBARにいる続編やるの？》