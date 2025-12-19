重アウターを着ても「すっきりキレイに見える」無地の白ロンT「選び方」

あいまいな時季は１枚で、寒くなったらコートのインナーとして長いつきあいになる薄手の長そで。ベーシックながら完成度に差のつく、素材やシルエットに趣向を凝らした、ただでは終わらないアイテムをコレクション。







「デコルテを美しく見せる」ネックライン

顔まわりを品よく引き立てる、開きが広めのカッティング。エフォートレスな素材にしぼれば、肌を見せても好感度の高い仕上がりに。







サーマルに色気が漂う前も後ろも広めのU

オフ白クロップトロンT／Ungrid 深い開きでもいやらしくない、ボーイッシュな風合い。手の甲までおおうサムホールつきの長いそでと、コンパクトな丈が好バランス。ワイドデニムや厚手素材のスカートなど、主役ボトムに悩まず合わせられる優れもの。







「糖度ひかえめに飾れる」甘いひとクセデザイン

単調な色みに可憐なムードを添えてくれる、レースやフリル。カジュアルな質感に限定し、リアリティのある甘さを追求。







総レースでも華々しすぎないタイトなクロシェニット

アイボリーニットトップス／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） ハンドメイド感の漂うぬくもりのある風合いで、レースがナチュラル仕様に。スマートな高めのネック。







注目は「ロンT的なデザイン」

