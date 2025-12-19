33歳・フリーアナ、男女の双子出産を報告「双子は念のためNICUに入っていますが…」
ホリプロアナウンス室に所属するフリーアナの高橋茉奈（33）が、19日に自身のインスタグラムを更新。15日に男女の双子を出産したことを報告した。
高橋は「12月15日、無事に双子の男女を出産致しました」と報告し、「双子は念のためNICUに入っていますが、母子共に健康です」と伝え、「日本の人口が2人増えたよ！（笑）」と喜んだ。
続けて、「これからも家族で力を合わせて歩んでいきたいと思います。見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ、「追伸／双子の呼び名は「ラジ男」と「ラジ子」でいきます」と今後の方針を伝えた。
高橋は、1992年12月4日生まれ。これまでに『K-mix Traffic & Weather Information』（2016年）、『K-mix みんなの19HR!』（15年−17年）、『にっぽん武道館のいっぽん!』（15年−17年）、『スマホ女子的エンジョイライフ』（15年）、『茉奈のwonder cruise in LAGUNA』（15年）、『K-mix FOOO NIGHT ピンソバ』（17年−19年）、『宮城聰の頭のなか』（番組冒頭のナレーション 17年−19年）、テレビ埼玉『マチコミ』、ニッポン放送『ラジオ新大陸』、interFM『Golden Time Age CLUB』、ニッポン放送『望月智之 イノベーターズ・クロス』などに出演。今年7月に妊娠を報告していた。
