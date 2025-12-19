田中麗奈、1ヶ月に映画8本視聴「今年は邦画が豊作で…」
俳優の田中麗奈（45）が19日、都内で行われた映画『星と月は天の穴』初日舞台挨拶に登壇。今年は映画鑑賞が多かった1年だったと振り返った。
【全身ショット】ダンディ！グレージャケット姿の綾野剛
田中は今年1年について聞かれると「映画館に通った年でした」と回答。「今年は邦画が豊作で1ヶ月に8本9本みないと追いつかない感じだった」と振り返った。
自身も映画に出演し、多くの舞台挨拶に臨んだ田中。今年は「本当に色んな映画館に通った」と話した。
本作は、妻に逃げられて以来10年、独身のまま40代を迎えた小説家の矢添（綾野剛）の物語。イベントには田中のほか、綾野剛、咲耶、荒井晴彦監督が出席した。
【全身ショット】ダンディ！グレージャケット姿の綾野剛
田中は今年1年について聞かれると「映画館に通った年でした」と回答。「今年は邦画が豊作で1ヶ月に8本9本みないと追いつかない感じだった」と振り返った。
自身も映画に出演し、多くの舞台挨拶に臨んだ田中。今年は「本当に色んな映画館に通った」と話した。
本作は、妻に逃げられて以来10年、独身のまま40代を迎えた小説家の矢添（綾野剛）の物語。イベントには田中のほか、綾野剛、咲耶、荒井晴彦監督が出席した。